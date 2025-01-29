Що треба знати про свої права при оренді житла в Польщі — Finance.ua

Що треба знати про свої права при оренді житла в Польщі Сьогодні 19:35 — Особисті фінанси

Що треба знати про свої права при оренді житла в Польщі

Від початку повномасштабного вторгнення близько мільйона українців мешкають у Польщі, тож питання оренди житла стало особливо актуальним. Згідно з офіційними даними Управління з питань іноземців, українці становлять найбільшу групу іноземців, які орендують житло в Польщі.

Які права мають орендарі у Польщі та на що варто звернути особливу увагу — розповіли фахівці UaInKrakow

Які права мають орендарі в Польщі

Польське законодавство належно захищає мешканців та орендарів від неприємних ситуацій, що можуть виникати під час оренди житла з обох сторін. Та, зазвичай, порушення прав частіше відбувається з боку власника помешкання. Тож у Цивільному кодексі зазначені всі необхідні права, аби забезпечити комфортні умови проживання.

всі орендарі в Польщі мають однакові базові права, а саме: Цивільному кодексі Польщі (статті 659−692) зазначено, що, незалежно від громадянства,

право на користування житлом,

право на безпечні та належні умови проживання,

право на ремонт і технічне обслуговування,

право на стабільність орендного договору,

право на конфіденційність,

право на повернення застави,

право на захист від дискримінації,

право на доступ до судового захисту.

Українці, які легально перебувають у країні, користуються тими самими правами, що й громадяни Польщі при оренді житла.

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Також, для належного забезпечення прав, важливо уважно перевіряти договір оренди. Його складають власники помешкання, зазвичай із залученням юристів, та погоджують з орендарями. Це особливо важливо для всіх, хто планує довгострокову оренду, включаючи іноземців, студентів або сім’ї, які шукають стабільність.

Варто пам’ятати, що орендар також має право коригувати та вносити нові пункти у договір. У разі, якщо в орендаря є конкретні потреби чи зауваження, їх можна озвучити власнику ще до підписання угоди. Наприклад, це можуть бути умови ремонту, порядок сплати комунальних послуг чи права на домашніх тварин.

«Якщо у договорі є пункти, які не влаштовують орендаря, а власник відмовляється їх змінювати, то орендар не зобов’язаний підписувати такий документ. Це особливо важливо для забезпечення прозорості відносин та уникнення потенційних конфліктів у майбутньому», — наголошують фахівці.

Аби безпечно укласти договір оренди, у документ необхідно внести такі основні пункти:

Точну суму щомісячної оренди

Розмір застави (kaucja) — зазвичай не більше двомісячної вартості оренди.

Перелік додаткових платежів (комунальні послуги, інтернет тощо).

Спосіб та терміни оплати.

Які обов’язки орендодавця

Законі про захист прав орендарів зазначено, що власник житла зобов’язаний:

Передати приміщення в придатному для проживання стані.

Забезпечувати справність та ремонт основних комунікацій.

Усувати серйозні несправності, що виникають не з провини орендаря.

Надавати квитанції про отримання оплати.

Згідно з Законом про захист прав орендарів, орендар має право вимагати:

Укладання письмового договору оренди польською мовою (рекомендується мати переклад українською мовою).

Надати копію договору своєю мовою.

Чіткого визначення всіх умов оренди: термін, вартість, умови розриву договору, правила проживання тощо.

Реєстрацію договору в податковій службі (Urząd skarbowy).

Куди звертатись у разі порушення прав орендаря

У Польщі права та обов’язки орендарів і орендодавців регулюються Цивільним кодексом та Законом про захист прав орендарів. Якщо орендодавець порушує права орендаря, мешканці можуть:

Подати скаргу до організацій захисту прав споживачів та місцевої адміністрації (Urząd miasta/gminy).

Звернутися за юридичною допомогою до українських чи будь-яких інших організацій у Польщі.

Подати позов на орендодавця до суду.

Аби уникнути порушення прав та неприємних ситуацій, при підписанні угоди про оренду житла рекомендовано:

Скласти акт прийому-передачі житла з описом його стану.

Провести фотофіксацію наявних пошкоджень перед заселенням.

Перевірити наявність всіх необхідних документів у орендодавця.

Уникати передоплати без підписання договору.

У яких випадках власник має право достроково розірвати договір оренди

Закон чітко регламентує ситуації, за яких власник може припинити договір оренди до його закінчення:

Несплата орендної плати понад два місяці.

Використання житла не за призначенням або за порушення умов договору.

Заподіяння шкоди майну чи самому приміщенню.

Порушення громадського порядку.

Передача житла в суборенду без згоди власника.

Необхідність знесення будівлі або проведення капітального ремонту.

За яких умов орендаря не можуть виселяти

Відповідно до Закону про захист прав орендарів, суд не може ухвалити рішення про виселення деяких категорій населення без забезпечення їх соціальним житлом, яке повинна надати місцева влада.

До категорій, які не підлягають виселенню, належать:

вагітні жінки.

неповнолітні.

люди з інвалідністю або тяжкими захворюваннями.

пенсіонери, які отримують соціальну допомогу по інвалідності.

безробітні.

особи, визначені рішенням місцевого уряду.

Суд може відкласти виселення, доки родина не отримає пропозицію про надання соціального житла. Однак час очікування такого житла є невизначеним, тому орендарі мають право залишатися у квартирі до розв’язання питання. Через це власники житла зазвичай намагаються вирішити такі ситуації мирно, знаходячи компроміс з орендарями

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