У Польщі готують абсолютно нові умови працевлаштування іноземців — Finance.ua
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У Польщі готують абсолютно нові умови працевлаштування іноземців

Особисті фінанси
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У Польщі готують абсолютно нові умови працевлаштування іноземців
У Польщі готують абсолютно нові умови працевлаштування іноземців
На засіданні Сейму Польщі обговорюється міграційний паке. Серед іншого законопроєкт включає зміни щодо працевлаштування іноземців у Польщі.
Про це пише видання inpoland.
Проєкт акта про умови допустимості доручення роботи іноземцям буде абсолютно новим актом, який замінить, зокрема, положення щодо отримання дозволів на роботу та декларацій про доручення роботи.
Під час роботи уряду над проєктом найбільше дискусій було довкола положення про обов’язкове працевлаштування іноземців на підставі умови о праце. Однак все ж таки урядовці вилучили з остаточного варіанту документа пункт, що викликав найбільше обурення роботодавців. Проте працевлаштовувати іноземців за трудовим договором повинні будуть агенції з тимчасової праці.
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На думку експертів, обов’язок працевлаштування іноземців лише на підставі умови о праце не враховує реалій ринку праці.

Що ще нового очікувати

Важливими нововведеннями будуть:
  • повна електронізація процедур отримання дозволів на роботу та декларацій (zezwolenie na pracę i oświadczenie o powierzeniu pracy),
  • а також запровадження переліку підприємців, заявки яких розглядатимуться в першу чергу.
Запрвадження цих рішень має пришвидшити розгляд справ щодо отримання дозволів на роботу.
Законопроєкт також посилює покарання для роботодавців за незаконне працевлаштування іноземців. Після набуття змінами чинності штраф за це порушення коливатиметься в межах від 3 000 до 50 000 злотих (зараз 1000 — 30 000 злотих).
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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