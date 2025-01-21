До якого числа у Польщі повинні виплачувати зарплати — Finance.ua

До якого числа у Польщі повинні виплачувати зарплати Сьогодні 07:04 — Особисті фінанси

До якого числа у Польщі повинні виплачувати зарплати

Кодекс законів про працю у Польщі чітко не встановлює дату виплати зарплати. Але є кілька правил, на які роботодавці повинні звертати увагу.

Про це пише inpoland.net.pl

Закон визначає термін виплати заробітної плати для тих працівників, які працевлаштовані на підставі трудового договору (umowa o pracę). Відповідно до § 1 ст. 85 КЗпП, виплата зарплати здійснюється не рідше одного разу на місяць у заздалегідь обумовлену дату. Цей термін повинен бути зазначений у трудовому розпорядку, трудовому договорі або іншому документі, що регламентує правила найму на даному підприємстві.

У разі виплати зарплати один раз на місяць роботодавець повинен здійснити виплату за відпрацьований місяць не пізніше 10 числа наступного місяця. Наприклад, зарплату за січень мають виплатити не пізніше 10 лютого.

Якщо обумовлений день виплати припадає на неробочий день, заробітна плата повинна бути виплачена напередодні.

Частини зарплати, на які працівник має право за періоди, що перевищують один місяць, виплачуються в дати, визначені положеннями трудового законодавства. Наприклад, річні премії мають бути виплачені до 31 березня наступного року. Квартальні винагороди працівник отримує в останній робочий день місяця, що настає після закінчення кварталу.

Читайте також Що змінилося для підприємців у Польщі в 2025: вищі внески до ZUS та нові коди діяльності

Несвоєчасна виплата заробітної плати працівникам є порушенням їх прав. Якщо роботодавець не виплачує зарплату вчасно, працівник може:

подати скаргу до Національної інспекції праці (Państwowa Inspekcja Pracy), яка може зобов’язати роботодавця виплатити заборгованість із застереженням про негайне виконання. В разі порушення Інспекцією справи про порушення прав працівників, на роботодавця буде накладено штраф від 1000 до 30 000 злотих;

подати позов до суду про виплату заборгованої заробітної плати разом із встановленими законом процентами. У позові позивач може також вимагати відшкодування збитків, завданих несвоєчасною оплатою;

розірвати договір з вини роботодавця без попередження.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.