Що змінилося для підприємців у Польщі в 2025: вищі внески до ZUS та нові коди діяльності — Finance.ua

Що змінилося для підприємців у Польщі в 2025: вищі внески до ZUS та нові коди діяльності Сьогодні 15:39 — Особисті фінанси

Що змінилося для підприємців у Польщі в 2025: вищі внески до ZUS та нові коди діяльності

2025 рік приніс кілька важливих змін для осіб, які ведуть підприємницьку діяльність у Польщі (JDG).

Yavp.pl розповідає про основні нововведення, які торкнуться всіх без винятку підприємців у Польщі.

Більші внески до ZUS

З 1 січня 2025 року для підприємців у Польщі збільшився розмірів внесків на соціальне страхування. Це пов’язано зі збільшення мінімальної заробітної плати, яка тепер складає 4 666 злотих брутто.

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Вже пораховано, що в 2025 році підприємці в Польщі щомісяця платитимуть 1 773,66 злотих до системи соціального страхування, що на 173,64 зл більше, ніж було. У річному доведеться заплатити більше аж на 2083,68 зл.

А так виглядатимуть суми по кожному внеску до ZUS в 2025 році:

Składka emerytalna (внесок на пенсійне забезпечення) — 1015,88 зл (у 2024 — 916,35 зл)

Składka rentowa (внесок на випадок інвалідності або втрати годувальника) — 416,30 зл (у 2024 — 375,55 зл)

Składka chorobowa (внесок на випадок тимчасової непрацездатності через хворобу) — 127,49 зл (у 2024 — 115,01 зл)

Składka wypadkowa (внесок на випадок нещасних випадків на робочому місці) — 86,90 зл (у 2024 — 78,40 зл)

Fundusz pracy (внесок до Фонду праці) — 127,49 зл (у 2024 — 115,01 зл)

І це ще не все, оскільки наведені вище нові суми щомісячних внесків до ZUS не включають коштів обов’язкового медичного страхування (składka zdrowotna). Його розмір залежить від обраної форми оподаткування. Так, розмір цієї «складки здровотней» у 2025 році для підприємців, які сплачують податок залежно від суми отриманих доходів (ryczałt), залежатиме якраз від цього загального доходу. А от підприємці, в яких розмір податку сталий, сплачуватимуть на медичне страхування з 1 лютого 2025 до 31 січня 2026 року року не менше 314,96 зл на місяць.

Вищий «малий ZUS» для підприємців-початківців

Більше платитимуть і ті, хто користується або почне користуватися пільговим ZUS на початку своєї підприємницької діяльності.

Йдеться про так званий «малий ZUS» — це пільга, яка допомагає початківцям або невеликим підприємцям щомісяця зменшити витрати на податки. Вони сплачують нижчу ставку на пенсійне страхування (składka emerytalna), страхування на випадок інвалідності або втрати годувальника (składka rentowa), страхування від нещасних випадків на робочому місці (składka wypadkowa). Водночас на медичне страхування (ubezpieczenie zdrowotne) квота при «малому ZUS» сплачується у повному обсязі.

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Пільговий ZUS призначений для підприємців протягом перших 24-х місяців їхньої діяльності. У цьому випадку, крім суттєво нижчих ставок, не сплачуються також внески до Фонду праці.

Якщо у 2024 році підприємці платили «малий ZUS» по 408,16 зл щомісяця, то з 1 січня 2025 року платитимуть вже 442,90 зл.

Składka emerytalna — 273,24 зл (у 2024 — 251,81 зл)

Składka rentowa — 111,98 зл (у 2024 — 103,20 зл)

Składka chorobowa — 34,30 зл (у 2024 — 31,61 зл)

Składka wypadkowa — 23,38 зл (у 2024 — 21,54 зл)

Зміна кодів PKD

З 1 січня 2025 року змінився польський класифікатор видів діяльності (PKD).

На практиці це означає, що підприємці, які вели діяльність у 2024 році, мають перевірити, чи не змінився код/коди PKD для їхнього бізнесу. Якщо є зміни, тоді такі підприємці матимуть 2 роки на впорядкування кодів відповідно до нової класифікації. У свою чергу, ті, хто починає свій бізнес у 2025 році, повинні вже використовувати PKD 2025 під час реєстрації своєї компанії в CEIDG.

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