У Польщі запроваджуються суворіші покарання за порушення ПДР — Finance.ua

У Польщі запроваджуються суворіші покарання за порушення ПДР Сьогодні 19:14 — Особисті фінанси

У Польщі запроваджуються суворіші покарання за порушення ПДР

З 2025 року у Польщі запроваджуються суворіші покарання за порушення правил дорожнього руху (ПДР), включаючи підвищені штрафи, арешти та позбавлення прав.

Про це пише inpoland.net

Українцям, які перебувають у сусідній країні, важливо знати про ці зміни, аби уникнути серйозних наслідків.

Нові суми штрафів за порушення ПДР у Польщі

За відсутність паспорта, водійських прав, страхування або техпаспорта польська влада передбачає штраф у розмірі 1000 злотих, що еквівалентно приблизно 10 000 гривень. Тож варто завжди мати із собою необхідні документи, щоб уникнути неприємних ситуацій.

Непристібання паска безпеки, непропускання екстрених служб або невикористання ближнього світла фар може обійтися водієві у 200−2000 злотих (2 000−20 000 гривень).

Штрафи за перевищення швидкості значно варіюються залежно від ступеня порушення: 50−2 500 злотих (500−25 000 гривень). Для тих, хто систематично перевищує швидкість, штрафи будуть подвоюватися, що значно ускладнить ситуацію для порушників.

Водіїв, які керують авто з вмістом алкоголю у крові від 0,2 до 0,5 проміле, можуть оштрафувати на суму від 50 до 5 000 злотих (500−50 000 гривень). Крім того, можливий арешт на строк до 30 діб та позбавлення прав на керування авто на строк до 3 років.

Якщо рівень алкоголю перевищує 0,5 проміле, наслідки ще серйозніші. Штрафи в розмірі від 50 000 до 600 000 гривень.

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Як уникнути штрафів

Завжди дотримуйтеся правил дорожнього руху. Перевіряйте наявність необхідних документів перед поїздкою. Уникайте керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Слідкуйте за швидкісним режимом і сигналами дорожньої поліції.

Польща суворо ставиться до порушень правил дорожнього руху. Оновлені закони покликані підвищити безпеку на дорогах, але водіям, які нехтують правилами, загрожують серйозні фінансові та правові наслідки. Дотримуйтесь ПДР, щоб захистити себе та оточуючих.

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