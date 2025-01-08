Зміни для водіїв у Польщі з 1 січня 2025 року — Finance.ua

Зміни для водіїв у Польщі з 1 січня 2025 року Сьогодні 17:03 — Особисті фінанси

Зміни для водіїв у Польщі з 1 січня 2025 року

З 1 січня в Польщі вступили в силу декілька змін, про які необхідно знати водіям.

Про це пише Yavp.pl.

Підвищення штрафів за відсутність автоцивілки

З 1 січня 2024 року зросли штрафи за відсутність полісу автоцивільного страхування (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) або просто ОС в Польщі.

Так, з 1 січня 2024 року штрафи за відсутність ОС будуть такими:

Для власників легкових авто:

відсутність дійсного страхування ОС від 1 до 3 днів — 1866 зл (було 1700 зл);

відсутність дійсного страхування ОС від 4 до 14 днів — 4666 зл (було 4250 зл);

відсутність дійсного страхування ОС понад 14 днів — 9332 зл (було 8490 зл).

Для власників вантажівки, автобуса чи фури для перевезення вантажів:

відсутність дійсного страхування ОС від 1 до 3 днів — 2800 зл (було 2550 зл);

відсутність дійсного страхування ОС від 4 до 14 днів — 6999 зл (було 6370 зл);

відсутність дійсного страхування ОС понад 14 днів — 13 998 зл (було 12 730 зл).

Для власників мотоциклів:

відсутність дійсного страхування ОС від 1 до 3 днів — 310 зл (було 280 зл);

відсутність дійсного страхування ОС від 4 до 14 днів — 780 зл (було 700 зл);

відсутність дійсного страхування ОС понад 14 днів — 1560 зл (було 1400 зл).

Підвищення штрафу за відсутність декларації PCC-3 при купівлі авто

Крім підвищення штрафу за відсутність обов’язкового страхування транспортних засобів, також збільшилися штрафи й за несвоєчасне подання декларації PCC-3, пов’язаної з податком на купівлю авто (податок складає 2% від вартості покупки).

Розмір штрафу за протермінування сплати податку складатиме від 10% «мінімалки» (466 зл) до навіть 20-кратного розміру мінімальної зарплати. Відтак максимально сума може дорівнювати аж 93 320 злотих. Щоб уникнути таких неприємностей, у власників авто є 14 днів на подання декларації PCC-3 при купівлі нового транспорту.

Підвищення вартості складання іспитів на право керувати ТЗ

З 1 січня 2025 року змінився цінник на державні іспити для отримання водійського посвідчення в Польщі. Нові ставки виглядають так:

плата за теоретичну частину державного іспиту, необхідного для отримання водійського посвідчення на кожну категорію — 55 злотих;

плата за складання практичної частини державного іспиту для отримання посвідчення водія в категоріях AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 або T або права на керування трамваєм — 222 злотих,

плата за практичний екзамен в категоріях B96, B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E або D1+E — 278 злотих.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2025 року набув чинності новий Закон України «Про обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів», який суттєво змінює чинні наразі правила на цьому ринку. Внаслідок дії цього закону суттєво збільшується ціна поліса ОСЦПВ («автоцивілка»).

Також з 1 січня набрали чинності зміни за «Зеленою карткою».

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