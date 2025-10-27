Де в Європі туристи провели найбільше ночей (інфографіка) Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Туризм у більшості європейських країн повернувся на допандемічний рівень і місцями навіть перевищив його. Найчастіше туристи відвідують Іспанію, Італію, Францію та Німеччину.

А найбільший приріст ночівель за підсумками минулого року (у порівнянні з 2019 роком) отримали Ірландія, Нідерланди, Данія, Люксембург, Мальта, Португалія та Іспанія. На інфографіці «Слово і діло» — як у країнах ЄС змінилась кількість ночівель туристів у порівнянні з роком перед пандемією COVID.

Найбільше туристів минулого року відвідали Іспанію — там вони провели понад 505 млн ночей. Це на 7,5% більше, ніж у 2019 році. В Італії у 2024 році туристи провели понад 466 млн ночей (+6,8% до 2019 року). У Франції мандрівники зупинилися на більше ніж 457 млн ночей (+2,5% до 2019 року).

Приблизно такою ж у 2024 році залишилася кількість ночівель туристів у Німеччині — 439,6 млн (+0,6% до 2019 року).

У Греції туристи провели 152,9 млн ночей, що на 6,5% більше, ніж у 2019 році. У Нідерландах — 145,2 млн ночівель (+17,7% до 2019 року). В Австрії туристи залишилися на більше ніж 131 млн ночей (+2,6% до 2019 року).

У туристичних закладах Польщі мандрівники минулого року провели 97,6 млн ночей (+4,6% до 2029 року). У Хорватії — 93,6 млн ночівель (+2,6% до 2019 року). Приріст ночівель туристів також демонструє і Португалія — понад 88 млн у 2024 році (+13,5% до 2019 року).

Мінімальний приріст у Швеції — 64 млн ночівель у 2024-му, що лише на 1,4% більше, ніж у рік до пандемії. Майже таку ж кількість ночей провели туристи у Чехії — 57,2 млн (+0,4%). У Бельгії — 44,8 млн ночей туристів протягом минулого року (+5,4%).

Значно більше ночей серед країн ЄС у 2024 році туристи почали проводити в Ірландії — 41,7 млн. Це майже на третину більше, ніж у 2019 році (+27,9%). Також частіше залишатися на ночівлі туристи почали у Данії — 39,8 млн (+16% до 2019 року).

У Румунії за минулий рік — 30,2 млн ночівель (+1% до 2019 року). Болгарія — 27,6 млн ночівель (+1,5%), Кіпр — 17,9 млн ночей туристів (+1,7%). Приріст ночівель туристів зафіксували у Словенії — 16,8 млн (+6,3% до 2019 року), на Мальті — 11,3 млн ночей у 2024 році (+14,1%), а також у Люксембурзі — 3,7 млн ночей туристів (+15,6% до 2019 року).

Водночас у деяких країнах ЄС у 2024 році зменшилася кількість туристичних ночівель у готелях та хостелах порівняно з 2029 роком. Мова йде про Угорщину — 31,8 млн ночей (-4,2%), Фінляндію — 22,7 млн ночей (-1,7%), Словаччину — 14,7 млн ночей (-14,5%), Литву (-3,4%), Естонію (-5,7%) та Латвію (-14,5%).

