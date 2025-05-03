«Біженський туризм» у Європі: що це та чим загрожує українцям — Finance.ua

«Біженський туризм» у Європі: що це та чим загрожує українцям Сьогодні 14:09 — Світ

«Біженський туризм» у Європі: що це та чим загрожує українцям

Останнім часом у Європі набуває поширення явище, яке отримало назву «біженський туризм». Йдеться про ситуації, коли українці перетинають кордон, отримують допомогу як біженці, а потім повертаються на батьківщину або продовжують регулярно їздити туди й назад. Це викликає сумніви щодо щирості намірів і реальної потреби в захисті.

Видання inpoland розповідає , які можуть бути наслідки для українців.

Чим небезпечний «біженський туризм» для українців

У багатьох країнах статус тимчасового захисту може бути скасований, якщо людина добровільно повертається до безпечної зони на батьківщині.

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Через недовіру влади деякі країни можуть посилити перевірки або зменшити обсяги допомоги для всіх українських біженців.

Історії про «туризм» можуть формувати негативне ставлення до українців серед місцевого населення та політиків.

В окремих випадках можливе відкриття проваджень щодо шахрайства або порушення імміграційного законодавства.

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Українці, які користуються міжнародним захистом, повинні уважно ставитися до правил, встановлених у країні перебування. Багато держав вимагають повідомляти про тривалі поїздки до України або обмежують кількість і тривалість таких поїздок.

Варто враховувати, що збереження статусу захисту напряму залежить від дотримання правил і від загального ставлення суспільства до біженців.

Довідка Finance.ua:

як заявив гендиректор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто, більшість українських біженців не планують повертатися в Україну після війни, зокрема через негативне ставлення в соціальних мережах та невизначеність ситуації вдома. Лише третина з мільйонів біженців мають намір повернутися;

європейські країни зацікавлені в тому, щоб українські біженці залишилися у них. Передусім це стосується країн, які найбільш зрілі в питанні міграційної політики;

після завершення війни, коли частина громадян повернеться з-за кордону, в Україні суттєво зросте пропозиція робочої сили. Водночас проблема безробіття у перший час залишиться актуальною.

Великі можливості приходять не у час спокою, а у моменти нестабільності. Ті, хто вміють бачити перспективу там, де інші бачать лише ризики, завжди на крок попереду. Світ змінюється — не час вагатися. Invest Talk Summit — конференція для тих, хто обирає діяти, а не чекати. 24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн

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