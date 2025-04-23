Ще в одній країні припиняють виплати українським біженцям на оренду житла — Finance.ua

Ще в одній країні припиняють виплати українським біженцям на оренду житла Сьогодні 15:33 — Особисті фінанси

У столиці Естонії Таллінні з травня завершать співробітництво, в рамках якого компенсували витрати на житло і послуги перекладу для українських біженців, які отримали тимчасовий захист.

Про це пише Економічна правда із посиланням на естонський мовник ERR.

Зазначається, що раніше українські біженці могли отримати одноразову компенсацію на покриття оренди, щоб мати змогу самостійно знайти постійне житло в Естонії.

«Підтримка не зникає, а стає більш цільовою та стабільною», — заявила керівниця відділу міграції Департаменту соціального страхування Лійс Палоотс.

За її словами, Естонія поступово повертається до звичного порядку, за яким допомога надається насамперед тим, хто подає заяву на міжнародний або тимчасовий захист, не має підтримки в країні та проживає у державних центрах розміщення на час розгляду справи.

Вона додала, що після Таллінна Департамент соціального страхування розглядає можливість припинити аналогічні домовленості з іншими місцевими громадами, щоб забезпечити єдиний підхід до призначення допомог по всій країні.

Це також дозволить гарантувати, що підтримка, яку надають українським біженцям, не залежатиме від місця їх проживання, а лише від того, чи потребують вони допомоги при переїзді з центру розміщення.

Від початку дії цієї програми у червні 2022 року і до квітня 2025 року цю компенсацію отримали майже 11 000 родин українських біженців, у тому числі в 2024 році — 1 710 домогосподарств, з яких 62% скористалися підтримкою в Таллінні.

Максимальний розмір компенсації складав до 1 200 євро на домогосподарство.

Як повідомляли Українськi Новини, у разі припинення вогню в Україні майже чотири мільйони українців, які нині користуються тимчасовим захистом у Євросоюзі, можуть втратити свій правовий статус.

Конкретного плану щодо їхнього подальшого перебування наразі не існує.

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