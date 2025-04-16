Які країни найбільше хочуть залишити українських біженців — Finance.ua

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Які країни найбільше хочуть залишити українських біженців

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Які країни найбільше хочуть залишити українських біженців
Які країни найбільше хочуть залишити українських біженців
Європейські країни зацікавлені в тому, щоб українські біженці залишилися у них. Передусім це стосується країн, які найбільш зрілі в питанні міграційної політики.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав макроекономіст, банкір, доктор економічних наук, експерт у сфері міграційної політики Андрій Гайдуцький.
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За його словами, це ті країни, де ще 50 років тому відбувся діалог в суспільстві на тему «мігранти — це добре чи погано», і які зрозуміли, що якщо не залучати іммігрантів, в країні закриється більшість заводів і фабрик.
«В першу чергу мова йде про Скандинавські країни. Ці країни у своїх суспільствах вже ментально подолали упередження щодо вихідців з інших країн і в достатньо рівній мірі залучають сирійців, пакистанців, українців тощо. Наприклад, на заводі Scania у Швеції працюють вихідці з понад 50 країн світу», — сказав він.
На його думку, цього не можна сказати про Угорщину чи Польщу, де досі відчутне негативне ставлення до іноземних працівників, а велика перевага щодо найму іноземців надається тільки українцям.

Східна Європа

«Але східні країни ЄС в найбільшій мірі потерпають від нестачі недорогої робочої сили, тому швидкими темпами готують населення до мультикультурного суспільства і лібералізують своє законодавство, щоб полегшити бізнесу винайм іноземців. Тому в українцях будуть зацікавлені як ті, хто залучає мігрантів останні 50 років, так і ті, хто має прискоритись, щоб їхні заводи і фабрики й надалі працювали», — сказав він.
За його словами, це в першу чергу стосується Польщі, Угорщини і Словаччини як нових «промислових центрів» Східної Європи. Вступ Болгарії та Румунії в Шенгенську зону з 1 січня 2025 року також прискорить трудову еміграцію з цих країн, це стимулюватиме місцевих роботодавців шукати робочу силу серед українців.
«Також вважаю, що з припиненням надання Німеччиною грошової підтримки, частина українських біженців переміститься в інші країни з меншими витратами на проживання — в Італію та Іспанію. Та в країни з більш високим рівнем безкоштовного соціального захисту з боку держави — у Швецію, Норвегію», — сказав він.

Біженці в Європі

За даними ООН, станом на 16 грудня 2024 року було зареєстровано 6,8 млн українців за кордоном. Але ці дані враховують і тих українців, які виїхали (або примусово були вивезені) в Росію та Білорусь. Якщо не враховувати українців, які перебувають на території країн-агресорів, то їхня чисельність становить 5,5 млн.
За даними ООН, найбільше українців в таких країнах:
  • Німеччина — 1,235 млн осіб,
  • Польща — 985,1 тисяч,
  • Чехія — 380,4 тисяч,
  • Велика Британія — 253,5 тисяч,
  • Іспанія — 217,0 тисяч,
  • Італія — 171,5 тисяч,
  • Франція — 64,6 тисяч.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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