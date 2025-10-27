0 800 307 555
укр
Хорватія повертає обов’язкову військову службу, призовник отримуватиме 1100 євро щомісяця

Особисті фінанси
57
Парламент Хорватії проголосував за відновлення військового призову.
Про це повідомляє HRT.
У країні запровадять обов’язкове базове військове навчання, яке триватиме два місяці. Перші виклики до служби очікуються до кінця 2025 року, а перші призовники прибудуть до військових частин у Кніні, Слуні та Пожезі на початку 2026-го.

Хто підлягає призову

Усі 18-річні юнаки будуть внесені до військового обліку. На навчання їх направлятимуть у рік, коли вони досягнуть 19 років. Перед початком служби кожен призовник проходитиме медичну комісію, щоб визначити придатність до військової підготовки.
У 2026 році до служби буде викликано чоловіків, народжених у 2007 році. Також у виняткових випадках на навчання можуть бути направлені чоловіки віком від 19 до 30 років як за призовом, так і добровільно.
Жінки не зобов’язані проходити навчання, але можуть приєднатися за власним бажанням.

Умови, пільги та оплата

Кожен призовник отримуватиме приблизно 1100 євро на місяць нетто і два місяці трудового стажу. Якщо учасник програми має постійне місце роботи, його трудові права зберігаються, і він отримує компенсацію в тому ж розмірі. На час служби звільнити такого працівника не можна.
Розмір виплат залежатиме від податкових пільг і ставок у регіоні проживання. Також призовникам покривають витрати на транспорт і відпустку.
Крім того, після проходження навчання вони отримають перевагу при працевлаштуванні на державну службу чи роботу в органах місцевої влади.
Міністерство оборони Хорватії оцінює річний бюджет програми у 23,7 мільйона євро. Планується, що щороку проходитимуть навчання близько 4 тисяч новобранців, розподілених на п’ять етапів.
Альона Лістунова
