Хорватія до 2030 року збільшить видатки на оборону до 3% ВВП — Finance.ua
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Хорватія до 2030 року збільшить видатки на оборону до 3% ВВП

Світ
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Хорватія до 2030 року збільшить видатки на оборону до 3% ВВП
Хорватія до 2030 року збільшить видатки на оборону до 3% ВВП
Хорватія планує збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП до 2027 року і до 3% до 2030 року.
Про це заявив міністр оборони країни Іван Анушич, повідомляє Reuters.
«Хорватія інтенсивно працює над розвитком своєї оборонної промисловості і подальшою співпрацею зі своїми союзниками», — сказав він на відкритті виставки і конференції «Оборона і аерокосмічна промисловість Адріатичного моря» в Загребі.
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Наразі Хорватія витрачає на оборону 2% свого економічного виробництва.
Анушич додав, що збройні сили Хорватії ведуть переговори з Німеччиною про купівлю 50 танків Leopard, які мають прибути в 2028 році. Це є частиною зусиль, спрямованих на посилення військового потенціалу в Європі на тлі занепокоєння, що Вашингтон відступає від захисту регіону.
Нагадаємо, 23 січня президент США Дональд Трамп закликав країни НАТО збільшити оборонні видатки до 5% від свого валового внутрішнього продукту (ВВП).
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Литва та Естонія стали першими країнами Альянсу, які погодилися на вимогу президента Трампа і пообіцяли витрачати понад 5% свого ВВП на оборону.
19 лютого прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила про збільшення оборонного бюджету країни на 2025−2026 роки на тлі посилення загроз з боку «агресивної росії».
5 квітня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон вимагатиме від усіх країн НАТО збільшити витрати на оборону до 5% внутрішнього валового продукту. США теж збираються збільшити видатки на оборону.
За матеріалами:
suspilne.media
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