Хорватія планує надати більше прав іноземним працівникам — Finance.ua

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Хорватія планує надати більше прав іноземним працівникам

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Хорватія планує надати більше прав іноземним працівникам
Хорватія планує надати більше прав іноземним працівникам
Влада Хорватії, намагаючись зробити країну привабливішою для іноземців, вирішила запропонувати іноземним працівникам більше прав.
Про це повідомляє Schengen.News.
Як пояснила влада, вони працюють над правилом, яке дозволить іноземцям отримувати компенсацію протягом 60 днів у разі припинення трудового договору. Протягом цього 60-денного періоду іноземні працівники зможуть шукати іншу роботу в Хорватії.

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Коментуючи цей крок, державний секретар Міністерства праці, пенсійної системи та соціальної політики Іван Відріш сказав, що цей захід допоможе працівниками, які хочуть, але не можуть звільнитись. За його словами, Хорватія потребує іноземних працівників, а цей захід полегшить їх утримання, дозволяючи іноземцям змінити роботодавця без будь-яких труднощів.
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У рамках заходів щодо утримання та залучення більшої кількості іноземних працівників Хорватія також планує продовжити термін дії дозволів на роботу для іноземців.
Країна хоче запропонувати легший перехід для іноземців, які хочуть змінити робоче місце, а також спростити зміну роботодавця.
Нагадаємо, раніше Хорватія вирішила продовжити дозволи на проживання та роботу іноземних працівників з поточного одного до трьох років.

Довідка Finance.ua:

  • дані Інституту пенсійного страхування показують, що в Хорватії працює близько 143 000 іноземців;
  • більшість цих іноземних працівників з країн, що не входять до ЄС, таких як Боснія та Герцеговина, Сербія, Північна Македонія, Косово та Албанія.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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