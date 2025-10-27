Кому можуть зменшити виплати пенсії, а кому — забрати: думка адвоката Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

Кому можуть зменшити виплати пенсії, а кому — забрати: думка адвоката

Частина пенсіонерів в Україні до кінця року має пройти ідентифікацію. Хто від перевірки відмовиться, може залишитись без пенсії.

Про те, в яких випадках можуть забрати виплату, розказав адвокат ЮК «Мережа права» Андрій Дзісь, пише OBOZ.UA.

За що можуть забрати

Виявлення недостовірних даних. Якщо в документах або в інформації, на основі якої призначено або здійснюється виплата пенсії, ПФУ виявить, що дані — неправдиві або недостовірні, пенсію можуть призупинити або змінити її розмір.

Якщо в документах або в інформації, на основі якої призначено або здійснюється виплата пенсії, ПФУ виявить, що дані — неправдиві або недостовірні, пенсію можуть призупинити або змінити її розмір. Неотримання пенсії протягом 6 місяців підряд. Якщо пенсіонер протягом 6 місяців підряд не отримує призначену пенсію (наприклад, не звертається або не реалізовує виплату), виплати можуть бути припинені.

Якщо пенсіонер протягом 6 місяців підряд не отримує призначену пенсію (наприклад, не звертається або не реалізовує виплату), виплати можуть бути припинені. Непроходження фізичної ідентифікації / верифікації. Через закон про верифікацію та через постанову № 299 (2025) передбачені випадки, коли особа, що проживає на окупованих територіях або за кордоном, має пройти фізичну ідентифікацію. Якщо вона цього не зробить (у встановлені строки), виплати можуть бути припинені.

Через закон про верифікацію та через постанову № 299 (2025) передбачені випадки, коли особа, що проживає на окупованих територіях або за кордоном, має пройти фізичну ідентифікацію. Якщо вона цього не зробить (у встановлені строки), виплати можуть бути припинені. Зміна статусу особи з інвалідністю / пропуск огляду. Якщо особа отримує пенсію за інвалідністю, і має бути проведений повторний медико-соціальний огляд чи оцінювання, але вона не з’явилась у встановлений строк (без поважної причини) — пенсія може бути припинена з початку місяця, наступного за тим місяцем.

Якщо особа отримує пенсію за інвалідністю, і має бути проведений повторний медико-соціальний огляд чи оцінювання, але вона не з’явилась у встановлений строк (без поважної причини) — пенсія може бути припинена з початку місяця, наступного за тим місяцем. Судове рішення. При відповідному рішенні суду виплати можуть бути скасовані або змінені. Щодо осіб, що перебувають на окупованих територіях — тут є особливості: до 2025 року існували обмеження щодо виплати пенсій особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях або залишились там під окупацією.

Отже, «не проходження верифікації» може бути підставою для припинення виплат, але лише якщо це прямо передбачено нормативними актами та якщо порушено строк чи вимоги законодавства", — пояснює адвокат.

Перевірити, чи дійсно пенсію отримує пенсіонер, якщо він знаходиться на тимчасово окупованій території, українським чиновникам складно. Найпростіший приклад — якщо пенсіонер помирає на підконтрольній території, інформація про смерть потрапляє в державні реєстри. Але якщо пенсіонер помер, наприклад, в Донецьку, ПФУ може про це не дізнатись.

Пенсіонери за кордоном

Схожа ситуація і з тими пенсіонерами, які виїхали за кордон. Щоб переконатись, що пенсія платиться тому, хто її заробив, і ввели щорічну ідентифікацію. Це не нововведення, вона проходила і раніше.

Переселенцям для отримання пенсії потрібно або ж мати діючий статус ВПО, або проходити верифікацію. В реєстрі судових рішень можна зустріти цілу низку справ, де пенсіонери-переселенці залишались без виплат, бо не поновлювали статус ВПО.

Думка адвоката

Адвокат Андрій Дзісь пояснює: якщо пенсія була призупинена через те, що пенсіонер не вчасно виконав свої обов’язки (наприклад, не пройшов ідентифікацію у строк), ПФУ може поновити виплату, але компенсація недоотриманих сум може бути обмежена — заплатять за період до трьох років.

Тобто якщо поновити виплату через чотири роки, то компенсацію за один рік не заплатять. «Також якщо припинення виплати було з вини самого ПФУ (організовано неналежно, через службову зволікання), тоді пенсіонер може вимагати повернення всіх недоотриманих сум без строкових обмежень, і з компенсацією втрати доходу (за законом)», — пояснює адвокат.

Щодо випадків, коли знаходяться «неточності» в документах — найчастіше це справи інвалідів-ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Пенсія їм нараховується згідно довідок про заробітну плату в зоні відчуження. Більшість таких довідок видавались ще в 90- х та на початку 2000-х. Починаючи з червня 2025 року ПФУ здійснює перевірку таких пенсійних справ та скасовує такі довідки про заробітну плату.

Такі вимоги є згідно з графіком пенсійної реформи. Нагадаємо, з наступного року в Україні набудуть чинності нові правила виходу на пенсію . Для отримання пенсії у 60 років потрібно буде мати щонайменше 33 роки страхового стажу.Такі вимоги є згідно з графіком пенсійної реформи.

Ті, хто не має такого стажу, зможуть вийти на пенсію пізніше — у 63 або 65 років. Також зазначимо, що тут діятимуть нові пороги:

23 роки стажу для виходу у 63 роки.

15 — для виходу у 65.

Довідка Finance.ua:

Попри індексації, розмір пенсій в Україні залишається одним із найнижчих у Європі. Дані аналітики свідчать, що більшість літніх українців змушені жити на суми, які часто не покривають навіть базові потреби.

В жовтні 2025 року середня пенсія в Україні становить 6 436 грн, або близько 133 євро (за курсом на момент публікації).Майже третина українських пенсіонерів — 3,3 мільйони людей — отримує лише 3 340 грн на місяць. Ще майже 4% пенсіонерів живуть на близько 2 300 грн.

Торік ситуація була ще гіршою: 26% пенсіонерів отримували менше ніж 3 000 грн. Після індексації цей показник зменшився, а мінімальні виплати зросли до 3 тисяч.

