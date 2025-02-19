Як змінились ціни на квартири в Польщі — Finance.ua

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Як змінились ціни на квартири в Польщі

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Як змінились ціни на квартири в Польщі
Як змінились ціни на квартири в Польщі
Згідно з даними Національного банку Польщі, у четвертому кварталі 2024 року середня ціна квартири на вторинному ринку у Варшаві впала на понад 6% у порівнянні з третім кварталом.
У найбільших польських містах, таких як Гданськ, Гдиня, Краків, Лодзь, Познань, Вроцлав зростання цін було мінімальним і становило 0,2%.
Про це пише Іnpoland.net.pl.
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Де знизились ціни

В Бялостоці, Бидгощі, Катовіце, Кельце, Любліні, Ольштині, Ополе, Жешуві, Щецині, Зеленій Гурі ціни знизилися на 1%.
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Нагадаємо, що у 4 кварталі 2024 року оренда малих і середніх квартир в Польщі подорожчала в середньому на 3,4 — 3,8%, а великих — на цілих 6,4%.
Найбільше зростання було зафіксовано в Бидгощі (16%), Торуні (13%) і Катовіце (10%).
У більшості міст Польщі оренда все ще залишається дешевшим варіантом. У Кракові виплата кредиту на квартиру без власного внеску на цілих 67 відсотків перевищує орендну плату. Навіть після потенційного зниження відсоткових ставок на 2 відсоткові пункти різниця становитиме 35%. У середньому в 17 містах, де проводилося дослідження, ця різниця становить 42%, а після зниження вона все одно становитиме 15%.

Довідка Finance.ua:

  • Найбільша в Польщі база допомоги українцям залишилася без фінансування. Через рішення президента США Дональда Трампа призупинити іноземну допомогу за програмою USAID, найбільша в Польщі база допомоги біженцям з України Mapuj Pomoc шукає фінансування.
  • Рішення президента США Дональда Трампа призупинити іноземну допомогу вдарило по численних громадських організаціях у Польщі. Упродовж багатьох років чимало з них отримували фінансування від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і Державного департаменту, які підтримують заходи, спрямовані на просування прав людини, рівності, демократії та незалежних ЗМІ.

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Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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