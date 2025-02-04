Оренда чи кредит на квартиру в Польщі: що вигідніше в 2025 році — Finance.ua

Оренда чи кредит на квартиру в Польщі: що вигідніше в 2025 році Сьогодні 17:01 — Кредит&Депозит

Оренда чи кредит на квартиру в Польщі: що вигідніше в 2025 році

Оренда житла дає людині гнучкість і менше зобов’язань, але не створює багатства на майбутнє. З іншого боку, виплата кредиту означає, що з часом ви стаєте власником квартири, яка зростає в ціні. Якщо хтось планує жити в одному місці багато років, іпотека може бути розумним рішенням. З іншого боку, для тих, хто цінує мобільність або не хоче ризикувати довгостроковими зобов’язаннями, оренда може виявитися більш вигідним варіантом.

Про це пише Ukrainian in Poland.

«2024 рік приніс значні зміни на ринку нерухомості в Польщі. Завдяки програмі „2% безпечного кредиту“ багато людей вирішили придбати власне житло, що призвело до збільшення кількості угод. Парадоксально, але, незважаючи на численні переїзди з орендованого житла у власне, вартість оренди не знизилася, а інтерес до оренди залишився високим», — сказано в повідомленні.

Витрати на оренду житла у 2024

У грудні 2024 року річне зростання витрат на оренду житла склало 4%. Це менше, ніж інфляція (4,8%), а також менше, ніж зростання зарплат. Середня зарплата у 2024 році зросла на 9,8%, а мінімальна зарплатня у Польщі — на цілих 19%. На практиці це означало реальне зниження витрат на оренду житла по відношенню до доходів.

Чому ж орендна плата не знизилася, коли так багато людей переїхали у власні квартири? Ключовим фактором є пропозиція — кількість квартир, доступних для оренди, значно зменшилася. У 4 кварталі 2024 року на ринку було 60 800 унікальних оголошень про оренду, що на 30% менше, ніж роком раніше.

Багато орендодавців вирішили вивести свої об’єкти з довгострокової оренди, побоюючись нових правил і падіння прибутковості. Деякі квартири були виставлені на продаж, інші залишилися недоторканими.

У 4 кварталі 2024 року оренда малих і середніх квартир подорожчала в середньому на 3,4 — 3,8%, а великих — на цілих 6,4%. Найбільше зростання було зафіксовано в Бидгощі (16%), Торуні (13%) і Катовіце (10%).

Чи іпотека є кращим рішенням? У більшості міст Польщі оренда все ще залишається дешевшим варіантом. У Кракові виплата кредиту на квартиру без власного внеску на цілих 67 відсотків перевищує орендну плату. Навіть після потенційного зниження відсоткових ставок на 2 відсоткові пункти різниця становитиме 35%. У середньому в 17 містах, де проводилося дослідження, ця різниця становить 42%, а після зниження вона все одно становитиме 15%.

Фактори, що впливатимуть на ринок нерухомості у 2025 році:

Закінчення війни в Україні — можливе повернення біженців на батьківщину може суттєво знизити попит на оренду і призвести до зниження орендних ставок. Зниження відсоткових ставок — здешевлення кредитів може стимулювати людей купувати житло, що вплине на подальшу динаміку цін. Нові правила на ринку оренди — зміни в законодавстві можуть вплинути на рішення орендодавців продовжувати здавати житло в оренду.

Нагадаємо, що українці, які легально перебувають у країні, користуються тими самими правами, що й громадяни Польщі при оренді житла. Права та обов’язки орендарів і орендодавців регулюються Цивільним кодексом та Законом про захист прав орендарів. Якщо орендодавець порушує права орендаря, мешканці можуть:

Подати скаргу до організацій захисту прав споживачів та місцевої адміністрації (Urząd miasta/gminy).

Звернутися за юридичною допомогою до українських чи будь-яких інших організацій у Польщі.

Подати позов на орендодавця до суду.

Громадяни України у Польщі під час повномасштабної війни стали одними із найактивніших серед іноземців покупців нерухомості. У перший рік повномасштабної війни українці купили 328,2 тис. кв. м житлових приміщень у Польщі, а також 22,3 тис. кв. м комерційних. Частка у загальній площі приміщень, куплених іноземцями, зросла до, 45,1% та 30,5% відповідно.

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