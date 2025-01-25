Скільки нерухомості придбали українці у Польщі до та після початку великої війни — Finance.ua
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Скільки нерухомості придбали українці у Польщі до та після початку великої війни

Нерухомість
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Скільки нерухомості придбали українці у Польщі до та після початку великої війни
Скільки нерухомості придбали українці у Польщі до та після початку великої війни, www.freepik.com
Громадяни України у Польщі під час повномасштабної війни стали одними із найактивніших серед іноземців покупців нерухомості.
Скільки житлових та комерційних приміщень купили українці у Польщі до та після початку повномасштабної війни розповідає «Слово і діло».
У 2013 році українці (фізичні особи) купили у Польщі 18,5 тис. кв. м житлових приміщень та 2,8 тис. кв. м комерційних.
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Якщо рахувати із загальної площі приміщень, куплених іноземцями, частка українців становила 11,4% та 8,8% відповідно.
Скільки нерухомості придбали українці у Польщі до та після початку великої війни
У 2014 році українці купили 24,1 тис. кв. м житлових приміщень (частка 14,2%) та 3,1 тис. кв. м комерційних (9,5%).
У 2018 році українці купили 109,6 тис. кв. м житлової площі та 13 тис. кв. м комерційної. Це 29,5% та 23,6% у загальній площі житла, купленого іноземцями того року.
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У 2019 році громадяни України купили у Польщі 160,7 тис. кв. житлових приміщень (35,8%) та 16,3 тис. кв. м комерційних (25,6%), в 2020 році — 154,2 тис. кв. м (38,1%) та 13 тис. кв. м (25,6%) відповідно, в 2021 році — 244,9 тис. кв. м (42%) та 15,8 тис. кв. м (24,6%) відповідно.
У перший рік повномасштабної війни українці купили 328,2 тис. кв. м житлових приміщень у Польщі, а також 22,3 тис. кв. м комерційних.
Частка у загальній площі приміщень, куплених іноземцями, зросла до, 45,1% та 30,5% відповідно.
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У 2023 році в Польщі українці купили 379,6 тис. кв. м житлових приміщень (49,4%) та 21 тис. кв. м комерційних (33,4%).
Зазначається, що юридичні особи у Польщі, власниками яких є громадяни України, також почали купувати більше приміщень у країні, особливо житлових.
За матеріалами:
Слово і Діло
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