У 2025 році в Іспанії орендну плату можна підвищити не більше ніж на 2,2% — Finance.ua

У 2025 році в Іспанії орендну плату можна підвищити не більше ніж на 2,2% Сьогодні 18:13 — Нерухомість

У 2025 році в Іспанії орендну плату можна підвищити не більше ніж на 2,2%

У 2025 році в Іспанії орендну плату можна підвищити не більше ніж на 2,2%. Про це повідомляють ЗМІ Іспанії.

З метою обмеження зростання цін на оренду житла уряд Іспанії затвердив новий показник для оновлення договорів оренди. Для контрактів, укладених після 25 травня 2023 року, застосовується базовий індекс орендної плати за житло (IRAV), який враховує індекс споживчих цін (IPC) і базову інфляцію.

Для орендарів, які уклали договори до цієї дати, залишається можливість використовувати IPC.

У 2025 році максимальне допустиме підвищення орендної плати, відповідно до IRAV, становить 2,2%.

Нагадаємо, Іспанія посилює боротьбу з окупасами. Ухвалено закон про швидке виселення.

Конгрес Іспанії підтримав новий законопроєкт, який спрощує процедуру виселення незаконних поселенців, відомих як окупаси.

Суди проводитимуться у прискореному режимі;

Процедура виселення скоротиться до двох тижнів;

Закон може стосуватися навіть тих, хто проживає з дітьми.

Довідка Finance.ua:

За даними Numbeo, однокімнатну квартиру там можна орендувати за ціною від 700 до 950 євро. За трикімнатну потрібно заплатити близько 1 100 — 1 500 євро. Ціни тут залежать від багатьох факторів: регіона Іспанії, міста чи села, района та інших багатьої аспектів.

Найбільше українців в Іспанії у таких містах, як Мадрид, Барселона, Валенсія.

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