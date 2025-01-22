У Польщі повернули пільгову іпотеку (які умови) — Finance.ua

У Польщі повернули пільгову іпотеку (які умови)
У Польщі повернули пільгову іпотеку. Програма «Mieszkanie dla młodych» (MdM) була урядовою ініціативою Польщі, спрямованою на підтримку молодих людей у придбанні їхнього першого житла.
Про це пише inpoland.net.pl.
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Іпотека діяла з 2014 року як наступник програми «Rodzina na swoim» і завершила прийом заявок у 2018 році.
Хто міг отримати
- Учасниками могли стати особи віком до 35 років. У випадку подружніх пар враховувався вік молодшого з подружжя.
- Програма охоплювала новозбудовані квартири або односімейні будинки, придбані на первинному ринку від забудовників або житлово-будівельних кооперативів. Також була можливість будівництва будинку власними силами з подальшим відшкодуванням частини.
- Державна допомога надавалася у формі одноразової доплати до власного внеску при отриманні іпотечного кредиту. Розмір цієї доплати залежав від кількості дітей у сім’ї та інших факторів.
Поточний стан програми:
Майбутня житлова програма базуватиметься на принципах «Mieszkanie dla młodych».
Ключовими аспектами стануть:
- державне дофінансування для молоді;
- встановлення лімітів цін на житло, що дозволить уникнути спекуляцій.
Бюджет програми
На реалізацію ініціативи у бюджеті 2025 року вже закладено 4,5 млрд злотих, а подробиці програми обіцяють представити у першому кварталі року.
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