Польща торік витратила на оборону рекордні 3,7% від ВВП — Finance.ua
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Польща торік витратила на оборону рекордні 3,7% від ВВП

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Польща торік витратила на оборону рекордні 3,7% від ВВП
Польща торік витратила на оборону рекордні 3,7% від ВВП
Польща у 2024 році витратила на оборону 3,7% ВВП, що стало рекордним показником.
Про це повідомляє Rzeczpospolita.
Зазначається, що бюджет Міноборони у 2024 році після всіх змін становив 115,595 млрд злотих. Міністерство перевело до Фонду соціального забезпечення 15,6 млрд. злотих. З бюджетного пулу було витрачено близько 100 млрд злотих, пише видання.
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На витрати Фонду підтримки Збройних сил у план включено 47,96 млрд злотих. За попередніми даними, витрати на розвиток ЗС Польщі становлять 71,7% плану, тобто приблизно 34 млрд злотих.
Як пише видання, «з обох джерел витрати становлять 134 млрд злотих (близько $32,5 млрд в еквіваленті. — Ред), витрачених на оборону, або 3,7% ВВП у 2024 році». Це є рекордом в історії Польщі.
Очікується, що у 2025 році витрати на оборону ще більше зростуть, досягнувши 4,7% ВВП.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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