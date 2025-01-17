За минулий рік оборонна промисловість України зросла в шість разів — Finance.ua

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За минулий рік оборонна промисловість України зросла в шість разів

Казна та Політика
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За минулий рік оборонна промисловість України зросла в шість разів
За минулий рік оборонна промисловість України зросла в шість разів
Оборонна промисловість України за минулий рік зросла в шість разів і виготовила близько 2,5 мільйона мінометних і артилерійських пострілів, а також стільки ж боєприпасів для безпілотних літальних апаратів.
Про це розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.
Крім того, значна кількість розробок була вдосконалена, стали більш технологічними та ефективними, і з’явилися нові вироби.
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«Спроможності українських підприємств наразі становлять близько 30 млрд доларів на рік», — підкреслив Сметанін.
За його словами, третина озброєння, яке використовують Сили оборони України, вже вітчизняного виробництва, а у 2025 році планується виготовити 3 000 ракет і 30 000 далекобійних дронів.
Міністр наголосив на важливості залучення додаткового фінансування від міжнародних партнерів для подальшого зміцнення оборонного потенціалу країни.
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Також він прокоментував ситуацію з українськими мінами.
«Причини неспрацювань з’ясовані та виправлені. Нова партія, виготовлена за зміненою технологію, пройшла ряд випробувань, в тому числі у військах. Виробник відновив виробництво і відбувається заміна мін за узгодженим з Міністерством оборони графіком. Паралельно відбуваються постачання за чинним контрактом», — зазначив Сметанін.
Українська оборонна промисловість опинилася у центрі резонансного скандалу через постачання бракованих мін калібрів 120 мм і 82 мм для ЗСУ. За повідомленнями журналістів, значна частина мін, виготовлених на замовлення Міністерства оборони, виявилася непридатною до використання.
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Зокрема, військовослужбовці скаржилися на неробочі боєприпаси, які не вибухають, не долітають до цілі або навіть розпадаються під час застосування. Відомо, що із десяти мін лише одна розривалася.
Проблема стала публічною після поширення відео від військових у соцмережах, на якому зафіксовані несправні боєприпаси. Журналісти зазначають, що 25 листопада почалося масове відкликання близько 100 тисяч мін калібру 120 мм із фронту, а заміна буде можливою лише через два-три місяці.
Джерела також повідомляють про проблеми з мінами калібру 82 мм, що є критично важливими для роботи мінометників та захисту позицій під час атак противника.
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості підтвердило, що виявлені недоліки вже розслідуються, і виробник зобов’язався замінити дефектну продукцію. Контроль якості на заводах буде посилено.
За матеріалами:
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