Фінансування Сил оборони України у 2025 році: на що спрямують кошти — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Фінансування Сил оборони України у 2025 році: на що спрямують кошти

Казна та Політика
33
Фінансування Сил оборони України у 2025 році: на що спрямують кошти
Фінансування Сил оборони України у 2025 році: на що спрямують кошти
У 2025 році на фінансування Сил оборони буде виділено понад 2,2 трильйона гривень, що перевищує 26% ВВП України.
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, передає 24 канал.
Читайте також
Прем’єр-міністр зазначив, що особливу увагу буде приділено збільшенню виробничих потужностей українського оборонно-промислового комплексу, зокрема виробництву дронів, ракет, снарядів, артилерії та броньованої техніки.
«Особливий акцент робимо на зростанні потужностей українського ОПК. Більше дронів, ракет, снарядів, артилерії, броньованої техніки», — заявив Шмигаль.
Читайте також
Прем’єр-міністр висловив сподівання на масштабування «данської моделі», яка передбачає замовлення озброєння для потреб України партнерами в українських оборонних підприємств.
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.