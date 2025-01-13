Фінансування Сил оборони України у 2025 році: на що спрямують кошти — Finance.ua

Фінансування Сил оборони України у 2025 році: на що спрямують кошти
У 2025 році на фінансування Сил оборони буде виділено понад 2,2 трильйона гривень, що перевищує 26% ВВП України.
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, передає 24 канал.
Прем’єр-міністр зазначив, що особливу увагу буде приділено збільшенню виробничих потужностей українського оборонно-промислового комплексу, зокрема виробництву дронів, ракет, снарядів, артилерії та броньованої техніки.
«Особливий акцент робимо на зростанні потужностей українського ОПК. Більше дронів, ракет, снарядів, артилерії, броньованої техніки», — заявив Шмигаль.
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