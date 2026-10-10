Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України

У 2026 році Світовий банк очікує зростання реального ВВП України на 1,2% проти 1,8% торік

Зростання реального ВВП України у 2026 році сповільниться до 1,2%, а у 2027-му становитиме 1,5% через припущення про продовження активних бойових дій протягом усього наступного року.

Про це йдеться в оновленому прогнозі Світового банку у звіті «Економічний огляд Європи та Центральної Азії», опублікованому 6 жовтня.

Як змінюватиметься ВВП України

Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2027 рік на 2,5 процентного пункта з 4% у квітневому прогнозі.

Базовий сценарій тепер передбачає, що активні бойові дії триватимуть увесь наступний рік, тоді як раніше аналітики очікували їхнього завершення наприкінці 2026-го.

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У звіті наголошують, що відновлення України буде значно слабшим, ніж прогнозувалося раніше.

За новим прогнозом, реальний ВВП України зросте на 1,2% у 2026 році та на 1,5% у 2027-му. У 2028 році темпи зростання можуть прискоритися до 3%.

Для порівняння: у 2023 році зростання становило 5,5%, у 2024-му — 3,2%, у 2025-му — 1,8%.

Чому Світовий банк знизив прогноз

Причиною уповільнення у 2026 році в Світовому банку називають посилені атаки на критичну інфраструктуру та перебої з експортом.

Зокрема, у серпні експорт української агропродукції впав до 1,5 млн т, що на 60% менше, ніж роком раніше, а відвантаження через чорноморські порти скоротилися на 95%.

Пошкодження суден і портової інфраструктури у Чорному морі загрожують експорту пшениці з України та росії, які разом забезпечують майже третину світового експорту.

Дунайські порти є важливим альтернативним маршрутом, але через рекордно низький рівень води після посухи 2026 року їхні потужності обмежені, а логістика дорожчає.

Україна відстає від регіональних показників. За прогнозом Світового банку, зростання в регіоні Європи та Центральної Азії у 2026 році сповільниться до 2,2%, а без росії становитиме 3%. Для Східної Європи, до якої банк відносить білорусь, Молдову та Україну, прогноз на 2026 рік — 1,6%.

Головним джерелом невизначеності для економіки залишається забезпечення зовнішнього фінансування у 2027 році. Значна частина потреб України ще не покрита, а переговори з міжнародними партнерами тривають, зазначили аналітики.