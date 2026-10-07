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Найбагатші міста світу за ВВП на одну людину — рейтинг

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Найбагатші міста світу за ВВП на одну людину — рейтинг
Найбагатші міста світу за ВВП на одну людину — рейтинг
Сан-Хосе, Сан-Франциско та Дублін опинилися серед світових лідерів за ВВП на одного мешканця. При цьому загальний розмір економіки міста не завжди визначає його позицію в такому рейтингу.
Про це повідомляє Visualcapitalist.
Oxford Economics склав рейтинг 40 міст із найвищим ВВП на душу населення серед міст, представлених у Global Cities Index 2026. Для розрахунків використали ВВП і чисельність населення міст за 2025 рік. Усі показники наведені в доларах США.

Лідери рейтингу

Перше місце посів американський Сан-Хосе з ВВП на душу населення $238 700. Місто розташоване в Кремнієвій долині, де зосереджені великі технологічні компанії та високопродуктивні галузі.
Другим став Сан-Франциско — $181 889 на одного мешканця. Третє місце посів Дублін із показником $159 732.

Хто ще увійшов до топ-10

Четвертим став швейцарський Базель — $156 312 на одного мешканця. Замкнув п’ятірку Сіетл ($152 030).
Також до десятки увійшли:
  • Люксембург — $147 396;
  • Бостон — $135,264;
  • Цюрих — $131,457;
  • Нью-Йорк — $129 253.
Американський мегаполіс Нью-Йорк посів лише 10-те місце. При цьому місто має значно більшу економіку загалом, ніж багато міст із рейтингу, але цей показник враховує ВВП у розрахунку на кількість населення.
Найбагатші міста світу за ВВП на одну людину — рейтинг

США домінують у рейтингу, але є й інші центри

Американські міста займають 27 із 40 позицій у рейтингу. До нього увійшли не лише технологічні центри, а й міста з потужними фінансовим, професійним, енергетичним, медичним та промисловим секторами.
Швейцарія представлена одразу п’ятьма містами: Базелем, Женевою, Цюрихом, Берном і Лозанною. Високі показники цих міст пов’язують із відносно невеликим населенням та концентрацією високодохідних галузей — фармацевтики, фінансів, технологій і професійних послуг.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ВВП
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