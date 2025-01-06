Кар’єра, освіта, соцзахист: у Міноборони презентували стратегію, яка повинна зробити військову службу престижною — Finance.ua
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Кар’єра, освіта, соцзахист: у Міноборони презентували стратегію, яка повинна зробити військову службу престижною

Казна та Політика
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Кар’єра, освіта, соцзахист: у Міноборони презентували стратегію, яка повинна зробити військову службу престижною
Кар’єра, освіта, соцзахист: у Міноборони презентували стратегію, яка повинна зробити військову службу престижною
Міністерство оборони планує завдяки Стратегії залучення, розвитку та утримання людського капіталу в Силах оборони до 2027 року докорінно змінити підхід до управління персоналом у сфері оборони, зробити його сучасним та ефективним.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Зазначається, що в стратегії охоплено всі етапи професійного шляху військовослужбовця — від вступу на військову службу до завершення кар’єри і переходу у цивільне життя.
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Міноборони ставить за мету сформувати цілісну та скоординовану структуру роботи з людським потенціалом в Силах оборони. Це стосується як воєнного стану, так і у післявоєнний час.
«Наші військовослужбовці — основа обороноздатності держави. Тому ми повинні забезпечити їм належні умови служби, можливості для кар’єрного зростання, психологічний, медичний та соціальний супровід. Стратегія впроваджує прозору систему грошового забезпечення, сучасні стандарти підготовки та чіткі механізми професійного просування, а також ефективну реінтеграцію ветеранів у цивільне життя. Це все значно посилить мотивацію громадян захищати Батьківщину та закріпить за військовою службою статус престижної професії», — наголосив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
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Окремий акцент — на вдосконаленні системи професійної військової освіти, її інтеграції з управлінням кар’єрою, а також впровадженні базової військової підготовки у закладах вищої освіти.
Також Міноборони запроваджує нові підходи до соціального захисту військовослужбовців. Це включає розробку прозорої системи грошового забезпечення, соціального супроводу, покращення медичного обслуговування та реабілітації військовослужбовців, підтримку сімей загиблих та зниклих безвісти захисників.
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«Стратегія розвитку людського потенціалу — це комплексний документ, що визначає візійне бачення Сил оборони щодо інституційної та процесної трансформації системи залучення, розвитку та утримання людського капіталу, враховує всі аспекти військової служби як в умовах активних бойових дій, так і в післявоєнний період. Її впровадження надасть військовослужбовцям чітке розуміння кар’єрних перспектив та можливостей розвитку за підтримки держави», — зазначив директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони полковник Марк Андрусяк.
Важливим аспектом є також поглиблення співпраці з НАТО, впровадження євроатлантичних стандартів у систему підготовки та управління кар’єрою військовослужбовців, підвищення готовності підрозділів до спільних операцій.
За матеріалами:
Finance.ua
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