У Раді пропонують зменшити граничний вік перебування на військовій службі — Finance.ua

У Раді пропонують зменшити граничний вік перебування на військовій службі Сьогодні 15:05 — Казна та Політика

У Раді пропонують зменшити граничний вік перебування на військовій службі

В Україні пропонують зменшити граничний вік перебування на військовій службі з 60 до 55 років.

Про це свідчить законопроєкт № 12 222.

«Пропоную зменшити граничний вік перебування на військовій службі та в запасі з 60 до 55 років. Відповідний законопроєкт № 12 222 уже подав до Верховної Ради», — написав народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, це потрібно, оскільки «більшість чоловіків віком 55−60 років мають гірший стан здоров’я, часто визнаються „обмежено придатними“ й фізично не здатні виконувати всі бойові завдання».

Крім того, військові, які служать із 2022 року, особливо ті, хто зазнав поранень чи досяг віку 50+, потребують ротації або демобілізації.

Водночас, за словами Гончаренка, ті, хто хоче продовжити службу, зможуть це зробити за власним бажанням.

Що сказано в документі

Для військових, які служать під час особливого періоду, передбачається встановити граничний вік 55 років. При чому це стосується рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу.

Згідно з чинним законодавством, граничний вік для служби в особливий період встановлено:

для рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу — до 60 років;

для вищого офіцерського складу — до 65 років.

Також пропонується, військовозобов’язаних, які перебувають у запасі та мають звання рядового, сержантського і старшинського складу, розділити на розряди за віком:

перший розряд — до 35 років;

другий розряд — до 55 років.

Для всіх осіб офіцерського складу в запасі, які належать до другого розряду пропонують встановити граничний вік 55 років.

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