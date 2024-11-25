У Раді пропонують зменшити граничний вік перебування на військовій службі — Finance.ua

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У Раді пропонують зменшити граничний вік перебування на військовій службі

Казна та Політика
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У Раді пропонують зменшити граничний вік перебування на військовій службі
У Раді пропонують зменшити граничний вік перебування на військовій службі
В Україні пропонують зменшити граничний вік перебування на військовій службі з 60 до 55 років.
Про це свідчить законопроєкт № 12 222.
«Пропоную зменшити граничний вік перебування на військовій службі та в запасі з 60 до 55 років. Відповідний законопроєкт № 12 222 уже подав до Верховної Ради», — написав народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.
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За його словами, це потрібно, оскільки «більшість чоловіків віком 55−60 років мають гірший стан здоров’я, часто визнаються „обмежено придатними“ й фізично не здатні виконувати всі бойові завдання».
Крім того, військові, які служать із 2022 року, особливо ті, хто зазнав поранень чи досяг віку 50+, потребують ротації або демобілізації.
Водночас, за словами Гончаренка, ті, хто хоче продовжити службу, зможуть це зробити за власним бажанням.

Що сказано в документі

Для військових, які служать під час особливого періоду, передбачається встановити граничний вік 55 років. При чому це стосується рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу.
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Згідно з чинним законодавством, граничний вік для служби в особливий період встановлено:
  • для рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу — до 60 років;
  • для вищого офіцерського складу — до 65 років.
Також пропонується, військовозобов’язаних, які перебувають у запасі та мають звання рядового, сержантського і старшинського складу, розділити на розряди за віком:
  • перший розряд — до 35 років;
  • другий розряд — до 55 років.
Для всіх осіб офіцерського складу в запасі, які належать до другого розряду пропонують встановити граничний вік 55 років.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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