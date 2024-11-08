Яка категорія чоловіків зникла з навчальних центрів ЗСУ, — ЗМІ
Масова мобілізація чоловіків у віці 50+ років в Україні зупинилася. Про це пише «Главком» із посиланням на власне джерело в Головному управлінні доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ.
Співрозмовник видання стверджує, що наразі у навчальних центрах ЗСУ загалом перебуває менше десятка мобілізованих цієї вікової категорії. Їх просто не мобілізують у тій кількості, яка була раніше.
«У силу своїх фізичних особливостей та хронічних хвороб старші люди не можуть повноцінно виконувати бойові завдання на лінії зіткнення, і бойові бригади (а саме для них зараз готують кадри навчальні центри) не хочуть брати таких людей», — пояснив співрозмовник.
Разом з тим зазначається, що чоловіків у віці 50−59 років все ж таки можуть мобілізувати за наявності у них дефіцитних військово-облікових спеціальностей. До таких, наприклад, належать зварювальники, ремонтники важкої техніки, зв’язківці тощо.
Поділитися новиною