Яка категорія чоловіків зникла з навчальних центрів ЗСУ, — ЗМІ Сьогодні 09:45

Масова мобілізація чоловіків у віці 50+ років в Україні зупинилася. Про це пише « Главком » із посиланням на власне джерело в Головному управлінні доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ.

Співрозмовник видання стверджує, що наразі у навчальних центрах ЗСУ загалом перебуває менше десятка мобілізованих цієї вікової категорії. Їх просто не мобілізують у тій кількості, яка була раніше.

«У силу своїх фізичних особливостей та хронічних хвороб старші люди не можуть повноцінно виконувати бойові завдання на лінії зіткнення, і бойові бригади (а саме для них зараз готують кадри навчальні центри) не хочуть брати таких людей», — пояснив співрозмовник.

Разом з тим зазначається, що чоловіків у віці 50−59 років все ж таки можуть мобілізувати за наявності у них дефіцитних військово-облікових спеціальностей. До таких, наприклад, належать зварювальники, ремонтники важкої техніки, зв’язківці тощо.

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