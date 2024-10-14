Військовий облік: чоловіків від 16 до 25 років, які будуть оформлювати паспорт, автоматично внесуть до реєстру «Оберіг» — Finance.ua

Військовий облік: чоловіків від 16 до 25 років, які будуть оформлювати паспорт, автоматично внесуть до реєстру «Оберіг» Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

Військовий облік: чоловіків від 16 до 25 років, які будуть оформлювати паспорт, автоматично внесуть до реєстру «Оберіг»

Уряд України ухвалив постанову, що дозволяє автоматично перевіряти та оновлювати дані про призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Молоді люди віком від 16 до 25 років зможуть ставати на облік як призовники без необхідності відвідування територіальних центрів комплектування і проходження медичної комісії. Інформація буде автоматично збиратися з інших державних реєстрів.

Про це повідомив Донецький обласний ТЦК та СП посилаючись на постанову Кабміну № 932.

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Оновлені дані про всіх чоловіків віком від 16 до 60 років буде отримано з реєстрів Державної міграційної служби, Міністерства юстиції та Адміністрації Державної прикордонної служби.

«Це дозволить уникнути випадків, коли повістки надсилаються померлим особам або тим, хто перебуває під вартою. Також нововведення виправить помилки в персональних даних», — зазначають у ТЦК та СП.

Молоді люди від 16 до 25 років, які оформлюють паспорт, автоматично будуть внесені до реєстру Оберіг без необхідності проходження військово-лікарської комісії. Це стосуватиметься і тих, хто проживає за кордоном.

Актуальність електронних військових документів для чоловіків віком 18−60 років, що перебувають за кордоном, буде перевірятися через взаємодію з ДМС.

«Це забезпечить точність даних і зменшить вплив людського фактору на процес перевірки», — ідеться у повідомленні.

Крім того, хлопці до 25 років будуть братися на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії, у тому числі ті, які перебувають за кордоном.

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