Військовий облік: чоловіків від 16 до 25 років, які будуть оформлювати паспорт, автоматично внесуть до реєстру «Оберіг» — Finance.ua
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Військовий облік: чоловіків від 16 до 25 років, які будуть оформлювати паспорт, автоматично внесуть до реєстру «Оберіг»

Особисті фінанси
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Військовий облік: чоловіків від 16 до 25 років, які будуть оформлювати паспорт, автоматично внесуть до реєстру «Оберіг»
Військовий облік: чоловіків від 16 до 25 років, які будуть оформлювати паспорт, автоматично внесуть до реєстру «Оберіг»
Уряд України ухвалив постанову, що дозволяє автоматично перевіряти та оновлювати дані про призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Молоді люди віком від 16 до 25 років зможуть ставати на облік як призовники без необхідності відвідування територіальних центрів комплектування і проходження медичної комісії. Інформація буде автоматично збиратися з інших державних реєстрів.
Про це повідомив Донецький обласний ТЦК та СП посилаючись на постанову Кабміну № 932.
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Оновлені дані про всіх чоловіків віком від 16 до 60 років буде отримано з реєстрів Державної міграційної служби, Міністерства юстиції та Адміністрації Державної прикордонної служби.
«Це дозволить уникнути випадків, коли повістки надсилаються померлим особам або тим, хто перебуває під вартою. Також нововведення виправить помилки в персональних даних», — зазначають у ТЦК та СП.
Молоді люди від 16 до 25 років, які оформлюють паспорт, автоматично будуть внесені до реєстру Оберіг без необхідності проходження військово-лікарської комісії. Це стосуватиметься і тих, хто проживає за кордоном.
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Актуальність електронних військових документів для чоловіків віком 18−60 років, що перебувають за кордоном, буде перевірятися через взаємодію з ДМС.
«Це забезпечить точність даних і зменшить вплив людського фактору на процес перевірки», — ідеться у повідомленні.
Крім того, хлопці до 25 років будуть братися на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії, у тому числі ті, які перебувають за кордоном.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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