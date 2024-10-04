Кабмін скоротив терміни явки військовозобов’язаного за викликом повісткою через пошту в ТЦК до 7−10 днів — Finance.ua
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Кабмін скоротив терміни явки військовозобов’язаного за викликом повісткою через пошту в ТЦК до 7−10 днів

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Кабмін скоротив терміни явки військовозобов’язаного за викликом повісткою через пошту в ТЦК до 7−10 днів
Кабмін скоротив терміни явки військовозобов’язаного за викликом повісткою через пошту в ТЦК до 7−10 днів
Кабінет Міністрів України скоротив терміни явки резервіста або військовозобов’язаного за викликом повісткою через пошту до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) із 14 до 7−10 днів.
Згідно з Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, повістка про виклик резервіста або військовозобов’язаного до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, його відділу або до відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління чи регіональних органів Служби безпеки України надсилається адресату протягом 48 годин після підпису повістки відповідним керівником.

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Далі, згідно з постановою уряду № 1134 від 1 жовтня, день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного з населеного пункту, що є адміністративним центром області, визначається протягом семи діб, а з інших населених пунктів — протягом десяти діб від дня надсилання повістки засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення.
Раніше день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначався не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки.
Нагадаємо, Міноборони запроваджує новий формат повісток, що тепер міститимуть QR-код. Нововведення запровадять найближчим часом і вже тестується функціональність.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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