У ТЦК пояснили, як працює механізм покарання за порушення військового обліку — Finance.ua

У ТЦК пояснили, як працює механізм покарання за порушення військового обліку Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

У ТЦК пояснили, як працює механізм покарання за порушення військового обліку

З 18 травня 2024 року в Україні набув чинності закон про мобілізацію, згідно з яким усі військовозобов’язані мали уточнити військово-облікові дані протягом 60 днів. А 19 травня почав діяти закон про адміністративні правопорушення за порушення правил військового обліку.

Про це повідомила помічниця начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП з правової роботи — начальник юридичної служби майор юстиції Тетяна Кійко.

За її словами, громадяни переважно звернули увагу на норми, що стосуються дій, вчинених в особливий період. Так, штраф, передбачений статтями 210 і 210−1, зріс з 510−850 грн до 17 000−25 500 грн і з 1700−3400 грн до 17 000−25 500 грн, відповідно.

«Проте широкий загал повз свою увагу пропустив зміни до статті 258 КУпАП», — заявила Кійко.

За її словами, статтю було доповнено новою частиною, за якою протокол не складається у разі вчинення під час воєнного стану адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210−1 КУпАП, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК, якщо військовозобов’язаний не з’явився без поважних причин або не повідомив причину неприбуття на виклик ТЦК, будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце виклику, та за наявності у ТЦК підтвердних документів про отримання особою виклику.

Таким чином уповноважені особи ТЦК та СП мають право винести постанову про накладення адміністративного стягнення винести без участі військовозобов’язаного.

Якщо в добровільному порядку штраф не буде сплачений, відповідний відділ державної виконавчої служби розгляне питання щодо арешту банківських рахунків. У разі недостатньої кількості коштів буде стягнуто рухоме та нерухоме майно й інші цінності.

Дізнатися про штрафи, накладені постановами ТЦК, можливо буде у застосунку «Дія».

У разі невиконання громадянином у строки, встановлені законодавством України, вимоги ТЦК та СП про виконання обов’язку (обов'язків) військовозобов’язаним ТЦК та СП звертається до суду із позовною заявою про застосування судом тимчасового обмеження такої особи у праві керування транспортним засобом під час мобілізації.

Щоб запобігти адміністративному стягненню, необхідно:

уточнити особисто в ТЦК та СП свої військово-облікові дані, які буде внесено до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних та призовників;

отримати свій військовий індивідуальний номер;

на час дії воєнного стану постійно мати з собою документи, що посвідчують особу, а також військово-облікові документи;

надавати ці документи для перевірки уповноваженим особам, зокрема військовослужбовцям ТЦК та СП;

з’являтися до ТЦК та СП за повісткою.

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