Рада підтримала створення єдиного реєстру військовослужбовців — Finance.ua

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Рада підтримала створення єдиного реєстру військовослужбовців

Казна та Політика
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Рада підтримала створення єдиного реєстру військовослужбовців
Рада підтримала створення єдиного реєстру військовослужбовців
Верховна Рада підтримала законопроєкт № 12 066 про створення єдиного реєстру військовослужбовців ЗСУ та військовослужбовців Державної служби спеціального транспорту, який передбачає електронні ідентифікатори військових.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
Згідно із проєктом закону, в Україні створять єдину базу даних, яка міститиме інформацію про військовослужбовців Збройних Сил України та Державної служби спеціального транспорту.
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Крім того, планується запровадити унікальний електронний ідентифікатор (Military ID) для кожного військовослужбовця, який забезпечить їх однозначну ідентифікацію та використання в єдиній інформаційній системі для сфери національної безпеки й оборони. Це включатиме взаємодію з Державним вебпорталом електронних публічних послуг, а також можливість надання адміністративних, соціальних та інших публічних послуг військовослужбовцям і членам їхніх родин.
Документ також вдосконалює роботу Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів, забезпечивши інтеграцію з Електронною системою охорони здоров’я для отримання законодавчо визначених даних про призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
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Нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко додав, що за новим законом військові зможуть отримувати доступ до спеціальних знижок, програм лояльності та нових сервісів, зокрема через платформу «Армія+». Інформація в реєстрі буде зберігатись 70 років.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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