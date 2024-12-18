Рада підтримала створення єдиного реєстру військовослужбовців — Finance.ua

Рада підтримала створення єдиного реєстру військовослужбовців Сьогодні 16:16 — Казна та Політика

Рада підтримала створення єдиного реєстру військовослужбовців

Верховна Рада підтримала законопроєкт № 12 066 про створення єдиного реєстру військовослужбовців ЗСУ та військовослужбовців Державної служби спеціального транспорту, який передбачає електронні ідентифікатори військових.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Згідно із проєктом закону, в Україні створять єдину базу даних, яка міститиме інформацію про військовослужбовців Збройних Сил України та Державної служби спеціального транспорту.

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Крім того, планується запровадити унікальний електронний ідентифікатор (Military ID) для кожного військовослужбовця, який забезпечить їх однозначну ідентифікацію та використання в єдиній інформаційній системі для сфери національної безпеки й оборони. Це включатиме взаємодію з Державним вебпорталом електронних публічних послуг, а також можливість надання адміністративних, соціальних та інших публічних послуг військовослужбовцям і членам їхніх родин.

Документ також вдосконалює роботу Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів, забезпечивши інтеграцію з Електронною системою охорони здоров’я для отримання законодавчо визначених даних про призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

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Нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко додав , що за новим законом військові зможуть отримувати доступ до спеціальних знижок, програм лояльності та нових сервісів, зокрема через платформу «Армія+». Інформація в реєстрі буде зберігатись 70 років.

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