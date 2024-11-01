В Україні розроблять єдину тарифну сітку зарплат держслужбовців — Finance.ua

В Україні розроблять єдину тарифну сітку зарплат держслужбовців Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

В Україні розроблять єдину тарифну сітку зарплат держслужбовців

Для врегулювання справедливої ​​виплати заробітної плати чиновникам та держслужбовцям в Україні слід розробити та встановити єдину тарифну сітку.

Про це заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

«Думаю, що парламент зробить усе необхідне, щоб нарешті з’явилася єдина тарифна сітка для кожного, хто працює на державу. Повинен бути єдиний критерій та встановлений коефіцієнт до цього критерію… Єдина тарифна сітка має бути чіткою та зрозумілою», — пояснив він.

Стефанчук підкреслив, що кожна людина, яка обирає професію, має стати перед конкретним вибором: працювати на державу, маючи соцгарантії та відповідну зарплату, або йти в бізнес, наймання та сплачувати податки.

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«Не можна допускати, щоб у державі хтось отримував кілька тисяч гривень, а хтось — кілька мільйонів. Така несправедливість дуже негативно сприймається у суспільстві, особливо у воєнний час», — наголосив голова Верховної Ради.

У результаті Стефанчук зазначив, що на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій та комітетів це гостре питання було винесене на обговорення.

«Думаю, ми буквально найближчим часом прийдемо до цього справедливого підходу до нормування питань виплат для кожного, хто працює на державу», — підсумував він.

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