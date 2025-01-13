В Раді планують відновити штрафи за невиконання оборонних замовлень — Finance.ua
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В Раді планують відновити штрафи за невиконання оборонних замовлень

Казна та Політика
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В Раді планують відновити штрафи за невиконання оборонних замовлень
В Раді планують відновити штрафи за невиконання оборонних замовлень
Комітет Верховної Ради України з питань бюджету підтримав поправку щодо відновлення штрафів за невиконання чи прострочене виконання постачальниками державних оборонних контрактів.
Про це повідомила голова Комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.
Вона зазначила, що затверджена поправка до законопроекту №12 245, підтримана сьогодні Бюджетним комітетом, передбачає низку санкцій для недобросовісних постачальників товарів, робіт та послуг для Сил Оборони.
Зокрема в законопроєкті передбачать:
  • додатковий штраф у 7% вартості товарів, робіт чи послуг за прострочення виконання контракту на понад 30 днів;
  • пеню у розмірі 0,1% вартості товарів, робіт чи послуг за кожен день прострочення контракту;
  • штраф у 20% вартості неякісних (некомплектних) товарів, робіт чи послуг.
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У свою чергу голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа зазначила, що штрафи продовжать стимулювати постачальників виконувати оборонні контракти вчасно і якісно, попри скасування Господарського кодексу.
«Держава має або вчасно отримувати якісну зброю, або — компенсацію. З огляду, на те що один оборонний контракт може вартувати десятки мільярдів гривень, мова іде про суттєві суми», — підкреслила вона.
У листопаді в парламенті зареєстрували законопроєкт № 12 202, який пропонує скасувати штраф розміром 7% від вартості контракту. Щоправда згодом авторка ініціативи зазначила, що мала на увазі лише звільнення від потрійного штрафу.
За матеріалами:
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