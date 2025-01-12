Скільки коштів спрямували на потреби оборони зі спецрахунку минулого року — Finance.ua

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Скільки коштів спрямували на потреби оборони зі спецрахунку минулого року

Казна та Політика
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Скільки коштів спрямували на потреби оборони зі спецрахунку минулого року
Скільки коштів спрямували на потреби оборони зі спецрахунку минулого року
У 2024 році зі спеціального рахунку Національного банку України на оборону країни було перераховано понад 5,9 млрд грн. Із них у грудні — 2,5 млн грн.
Про це повідомила пресслужба НБУ.
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Зазначається, що з 2022 року загальна перерахована сума складає майже 38 млрд грн.

Надходження на спецрахунок

Протягом року на спецрахунок надійшло майже 16 млрд грн від:
  • громадян і підприємств України.
  • міжнародної спільноти, зокрема зі США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та інших країн.
Лише у грудні надходження становили майже 11 млрд грн.
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За весь період з початку повномасштабного вторгнення на спецрахунок НБУ надійшло понад 50 млрд грн, з яких майже 29,4 млрд грн — із-за кордону в іноземній валюті.
Станом на 1 січня 2025 року залишок коштів на спецрахунку становить майже 12,3 млрд грн.
Нагадаємо, більшість із 31 члена НАТО цього року витратять на оборону щонайменше 2% свого валового внутрішнього продукту, тоді як у 2014 році таких держав-членів було лише три.
За матеріалами:
Finance.ua
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