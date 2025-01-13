Вартість житла у Валенсії зросла: ціна за квадратний метр — Finance.ua

Вартість житла у Валенсії зросла: ціна за квадратний метр Сьогодні 18:00 — Нерухомість

Вартість житла у Валенсії зросла: ціна за квадратний метр

Протягом 2024 року ціни на вторинне житло у Валенсії зросли на 17,7%.

Це робить регіон одним із лідерів зростання цін в Іспанії. Середня вартість квадратного метра сягнула 1991 євро.

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Думка експертів

Експерти пояснюють це підвищення дефіцитом пропозицій та високим попитом, посиленим доступними іпотечними ставками. У столиці регіону середня ціна квадратного метра становить вже 3197 євро.

Нагадаємо, нині іпотеку для українців в Іспанії оформлюють лише два банки: Santander та Sabadell.

Їхня вимога полягає в тому, аби доходи позичальника формувалися за межами України. В ідеалі — в Іспанії або інших країнах ЄС.

Відсоткові ставки

На початку 2024-го року відсоткові ставки іпотеки становили приблизно 6,5−6,7%. Втім, з усіма обов’язковими витратами і платежами (страховка, тощо) набігає до 7%. Ставки можуть бути плаваючими — тобто змінюватися протягом усього терміну іпотеки.

Іспанські банки хочуть знати про свого клієнта все: де ви живете, скільки заробляєте, які у вас активи, де ви працювали раніше і чому звільнилися. Банк цікавить також, чи можна вас вважати надійним позичальником. При цьому, отримані в Україні доходи, вони не враховують, бо це занадто ризиковано для банку. Щоб отримати іпотеку, потрібно показати стабільні доходи в Європі.

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