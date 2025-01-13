Вартість житла у Валенсії зросла: ціна за квадратний метр — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Вартість житла у Валенсії зросла: ціна за квадратний метр

Нерухомість
39
Вартість житла у Валенсії зросла: ціна за квадратний метр
Вартість житла у Валенсії зросла: ціна за квадратний метр
Протягом 2024 року ціни на вторинне житло у Валенсії зросли на 17,7%.
Це робить регіон одним із лідерів зростання цін в Іспанії. Середня вартість квадратного метра сягнула 1991 євро.
Читайте також
Думка експертів
Експерти пояснюють це підвищення дефіцитом пропозицій та високим попитом, посиленим доступними іпотечними ставками. У столиці регіону середня ціна квадратного метра становить вже 3197 євро.
Нагадаємо, нині іпотеку для українців в Іспанії оформлюють лише два банки: Santander та Sabadell.
Зелена картка — це ваші ключі до комфортних та безпечних подорожей. Оформити можна за декілька кліків тут.🚙
Їхня вимога полягає в тому, аби доходи позичальника формувалися за межами України. В ідеалі — в Іспанії або інших країнах ЄС.
Відсоткові ставки
На початку 2024-го року відсоткові ставки іпотеки становили приблизно 6,5−6,7%. Втім, з усіма обов’язковими витратами і платежами (страховка, тощо) набігає до 7%. Ставки можуть бути плаваючими — тобто змінюватися протягом усього терміну іпотеки.
Іспанські банки хочуть знати про свого клієнта все: де ви живете, скільки заробляєте, які у вас активи, де ви працювали раніше і чому звільнилися. Банк цікавить також, чи можна вас вважати надійним позичальником. При цьому, отримані в Україні доходи, вони не враховують, бо це занадто ризиковано для банку. Щоб отримати іпотеку, потрібно показати стабільні доходи в Європі.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.