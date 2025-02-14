Найбільша в Польщі база допомоги українцям залишилася без фінансування — Finance.ua

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Найбільша в Польщі база допомоги українцям залишилася без фінансування

Світ
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Найбільша в Польщі база допомоги українцям залишилася без фінансування
Найбільша в Польщі база допомоги українцям залишилася без фінансування
Через рішення президента США Дональда Трампа призупинити іноземну допомогу за програмою USAID, найбільша в Польщі база допомоги біженцям з України Mapuj Pomoc шукає фінансування.
Про це повідомляє «Польське радіо».
Видання пише, що рішення президента США Дональда Трампа призупинити іноземну допомогу вдарило по численних громадських організаціях у Польщі. Упродовж багатьох років чимало з них отримували фінансування від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і Державного департаменту, які підтримують заходи, спрямовані на просування прав людини, рівності, демократії та незалежних ЗМІ.
Наслідки припинення фінансування відчула, зокрема, найбільша в Польщі база допомоги біженцям з України Mapuj Pomoc.
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Івона Ґурка з Mapuj Pomoc сказала, що організація наразі шукає альтернативне фінансування, зокрема, проводить перемовини з партнерами та урядом.
«Через раптове призупинення допомоги від USAID ми намагаємося шукати нові форми підтримки. Ми намагаємося вирішити, що ми можемо зробити тут і зараз. Важливим є розблокування цих коштів, над цим працюємо», — каже Івона Ґурка.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ухвалив рішення призупинити виділення всієї американської зовнішньої допомоги на 90 днів. Рішення, зокрема, стосується програм та проєктів з економічного й гуманітарного розвитку, які реалізуються Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).
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В указі Трампа стверджувалося, що напрями зовнішньої допомоги Сполучених Штатів не відповідають американським інтересам і в багатьох випадках суперечать американським цінностям.
Президент України Володимир Зеленський обіцяв, що частину тих програм американської підтримки, які зараз призупинені, профінансують державними коштами. А у Верховній Раді пропонували замінити американську допомогу європейською.
За матеріалами:
hromadske
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