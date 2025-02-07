Адміністрація Трампа хоче залишити в USAID лише 294 працівників із понад 10 тисяч — Reuters — Finance.ua
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Адміністрація Трампа хоче залишити в USAID лише 294 працівників із понад 10 тисяч — Reuters

Світ
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Адміністрація Трампа хоче залишити в USAID лише 294 працівників із понад 10 тисяч — Reuters
Адміністрація Трампа хоче залишити в USAID лише 294 працівників із понад 10 тисяч — Reuters
Адміністрація президента Дональда Трампа планує залишити в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID) лише 294 співробітники з понад 10 000 зі всього світу.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотирьох співрозмовників, обізнаних з планами адміністрації.
За словами джерел, лише 294 співробітникам USAID дозволять зберегти свої робочі місця, у тому числі, лише 12 в африканському бюро та 8 в азійському бюро Агентства США з міжнародного розвитку.
«Це обурливо», — сказав Дж. Брайан Етвуд, який очолював USAID понад шість років.
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Він також додав, що масове звільнення персоналу фактично «знищить» Агентство, яке допомогло вберегти десятки мільйонів людей у ​​всьому світі від смерті.
«Багато людей не виживуть», — зазначив Етвуд.
Державний департамент США не відповів на запит про коментарі.
Зазначається що метою адміністрації Трампа є злиття USAID з Державним департаментом на чолі з Марко Рубіо, якого Трамп призначив виконуючим обов’язки адміністратора USAID.
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Однак нині не зрозуміло, чи зможе він об’єднати Агентство, якщо Конгрес не проголосує за це, оскільки USAID було створено та фінансується за законами, які залишаються чинними.
За відкритими даними, USAID працевлаштував понад 10 000 людей по всьому світу — дві третини з них за межами Сполучених Штатів.
У 2023 фінансовому році, останньому році, за який є повні дані, Агентство управляло бюджетом у понад 40 мільярдів доларів США.

Що відомо про USAID

20 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинення на 90 днів усіх програм зовнішньої допомоги до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.
24 січня держсекретар США Марко Рубіо розпорядився «припинити роботу» щодо всієї іноземної допомоги. Виняток він зробив для екстреної продовольчої допомоги, що може стосуватися, зокрема, сектору Гази та Судану.
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Центральний офіс Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) не відкрився 3 лютого, його працівники отримали сповіщення не виходити на роботу. Рубіо заявив, що бере на себе зобов’язання виконання обов’язків адміністратора USAID.
Згодом держсекретар заявив, що призупинення іноземної допомоги США та згортання агентства USAID пов’язане з необхідністю перевірити виплати, припинити недоцільні програми та залишити допомогу, «яка має сенс».
Майже усі співробітники USAID у всьому світі підуть в адміністративну відпустку з 8 лютого.
За матеріалами:
Укрінформ
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