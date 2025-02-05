США виходять з Ради ООН. Трамп підписав указ — Reuters — Finance.ua
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США виходять з Ради ООН. Трамп підписав указ — Reuters

Світ
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США виходять з Ради ООН. Трамп підписав указ — Reuters
США виходять з Ради ООН. Трамп підписав указ — Reuters
Президент США Дональд Трамп у вівторок, 4 лютого, підписав документ про припинення співпраці Штатів з Радою ООН з прав людини та продовження зупинки фінансування Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA).
Про це повідомляє Reuters.
Трамп також підписав, за його словами, «дуже жорстку» директиву, котра передбачає відновлення політики «максимального тиску» на Іран. Водночас він заявив про готовність зустрітися з іранським президентом, щоб переконати Тегеран відмовитися від ймовірних спроб розробити ядерну зброю.
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Підписання документів відбулося під час заходу в Овальному кабінеті Білого дому.
Додамо, Трамп у перший день свого президентства підписав указ про початок виходу Штатів з ВООЗ.
Вперше такий указ про вихід зі Всесвітньої організації охорони здоров’я Трамп підписав ще під час свого першого президентства. Тоді причиною стало те, що на думку Трампа ВООЗ погано боролася з пандемією COVID-19. Однак коли Білий дім очолив Джо Байден, він скасував указ Трампа про вихід з організації.
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Також Дональд Трамп знову допустив можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО через недостатнє фінансування альянсу з боку європейських країн. Однак, Конгрес США ухвалив законопроєкт, який забороняє будь-якому президенту Сполучених Штатів самостійно приймати рішення щодо виходу країни з НАТО, без схвалення Сенату чи акту Конгресу.
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