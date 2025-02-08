Суд у США заблокував указ Трампа про відправлення у відпустку працівників USAID — Finance.ua

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Суд у США заблокував указ Трампа про відправлення у відпустку працівників USAID

Світ
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Суд у США заблокував указ Трампа про відправлення у відпустку працівників USAID
Суд у США заблокував указ Трампа про відправлення у відпустку працівників USAID
Суд у США тимчасово зупинив виконання указу Адміністрації президента Дональда Трампа про те, щоб відправити у відпустки 2 200 працівників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Про це пише ВВС.
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Рішення ухвалили за кілька годин до того, як наказ Трампа мав стати чинним. Тепер судова заборона діятиме тиждень — до 14 лютого.
До того часу більше нікого з працівників USAID не можуть відправити у відпустку.
Дві профспілки подали позов до суду, переконуючи, що рішення Трампа порушує Конституцію США і що працівники USAID зазнають шкоди. Суд із цим погодився.
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Окрім того, рішення поновлює на роботі 500 співробітників, яких уже відправили в адміністративну відпустку.
Нагадаємо, раніше на сайті Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) повідомлялося, що увесь найманий персонал після 7 лютого піде в адміністративну відпустку по всьому світу, за винятком персоналу, відповідального за виконання критично важливих функцій, основного керівництва та спеціально визначених програм.
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За матеріалами:
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