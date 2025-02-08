Суд у США заблокував указ Трампа про відправлення у відпустку працівників USAID — Finance.ua

Суд у США заблокував указ Трампа про відправлення у відпустку працівників USAID Сьогодні 14:25 — Світ

Суд у США заблокував указ Трампа про відправлення у відпустку працівників USAID

Суд у США тимчасово зупинив виконання указу Адміністрації президента Дональда Трампа про те, щоб відправити у відпустки 2 200 працівників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це пише ВВС.

Рішення ухвалили за кілька годин до того, як наказ Трампа мав стати чинним. Тепер судова заборона діятиме тиждень — до 14 лютого.

До того часу більше нікого з працівників USAID не можуть відправити у відпустку.

Дві профспілки подали позов до суду, переконуючи, що рішення Трампа порушує Конституцію США і що працівники USAID зазнають шкоди. Суд із цим погодився.

Читайте також Фінансування USAID: у Трампа зробили заяву про майбутнє іноземної допомоги

Окрім того, рішення поновлює на роботі 500 співробітників, яких уже відправили в адміністративну відпустку.

Нагадаємо, раніше на сайті Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) повідомлялося , що увесь найманий персонал після 7 лютого піде в адміністративну відпустку по всьому світу, за винятком персоналу, відповідального за виконання критично важливих функцій, основного керівництва та спеціально визначених програм.

Finance.ua прагне бути корисним, тому ми запустили опитування, щоб краще розуміти ваші інтереси, цілі та вподобання у контенті.

theБабель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.