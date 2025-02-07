Призупинення програм USAID: в ОП пояснили, як планують компенсувати втрачені грантові кошти — Finance.ua

Призупинення програм USAID: в ОП пояснили, як планують компенсувати втрачені грантові кошти Сьогодні 17:21 — Казна та Політика

Призупинення програм USAID: в ОП пояснили, як планують компенсувати втрачені грантові кошти

Грантові кошти, які надходили до України через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), планують компенсувати через державний, обласні бюджети, а також за допомогою кредитування й інших міжнародних донорів.

Про це заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита повідомив у коментарі Укрінформу

«Сьогодні ми шукаємо ресурси у держбюджеті (хоча передусім — потреби ЗСУ), також — в обласних бюджетах: проводиться робота з головами ОВА. Галузі, де є вже втрачені кошти, будемо намагатися компенсувати. Ми проводимо роботу із Нацбанком та банківськими установами щодо кредитування. Найближчим часом плануємо провести зустріч із представниками громад і областей за участю представників Мінекономіки, Мініфіна, банківських установ для того, щоб знайти варіанти заміщення призупиненого фінансування від USAID не тільки коштом держбюджету, а й через кредитування, залежно від спроможності громад», — сказав він.

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Микита нагадав, що за дорученням президента Володимира Зеленського органи центральної влади разом із очільниками областей і громад проводять аналіз призупинених програм, запланованих на 2025 рік, які передбачали функціонування та фінансування завдяки американській підтримці.

Заступник керівника ОПУ виділив чотири найважливіші напрямки, де необхідно віднайти фінансування. Передусім ідеться про фінансування роботи пунктів пропуску, зокрема, у Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях. За словами посадовця, у цій галузі триває співпраця із віцепрем’єр-міністром з відновлення України — міністром розвитку громад та територій Олексієм Кулебою.

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«Президент дав доручення профільному міністерству переглянути фінансування інших проєктів і фокусуватись на підтримці цієї галузі», — сказав він.

Водночас Микита зазначив, що Україна втратила частину коштів донорів для реалізації проєктів когенерації.

«Є частина вже реалізованих проєктів. Зокрема, за час повномасштабної війни рф проти України агентство надало „Укренерго“ підтримки технікою та обладнанням на майже 130 млн доларів, але в той же час велику частину недофінансовано. Це питання ми розглядатимемо, виходячи з того, яка ситуація складається по енергетиці в Україні», — розповів він.

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USAID також профінансувало до семи громад з роботи над генеральними планами. За словами Микити, розробка одного плану коштує близько 20 млн грн.

«Просторове планування або генеральний план дуже важливий для громад, адже тісно пов’язаний з їхнім економічним розвитком, тому що інвестор по цьому плану чітко розуміє, куди рухається громада, які будуть створені виробничі можливості, скільки там людей, які є робочі місця», — сказав посадовець.

Заступник глави ОП зауважив, що сім громадських організацій, які надавали психологічну та юридичну допомогу ветеранам, також втратили фінансування з USAID — орієнтовно від 200 000 грн до мільйона гривень на місяць.

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«Особлива увага приділяється програмам підтримки ветеранів. Йдеться про роботу хабів, просторів, проведення освітніх заходів, підтримку ветеранського підприємництва тощо. Очільники ОВА отримали доручення розробити механізми забезпечення подальшого функціонування проєктів за кошти місцевих бюджетів та донорської підтримки від інших меценатів на місцях. Ресурс для цього є», — зауважив заступник керівника ОП.

За словами Микити, команди обласних військових адміністрацій уже комунікують із представниками громадських організацій, які реалізовували проєкти підтримки ветеранів у регіонах, і спільно формують дорожню карту подальшої співпраці.

«Звертаю увагу на те, що в Україні розбудовується мережа ветеранських просторів коштом державного бюджету. Відповідно тут не може бути втрачених можливостей у наданні ветеранам послуг. Ці простори розгортаються державою, і це вже була додаткова функція, що фінансувалася USAID», — додав Микита.

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