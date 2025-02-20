Яка середня зарплата в Польщі: дані за січень — Finance.ua

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Яка середня зарплата в Польщі: дані за січень

Особисті фінанси
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Яка середня зарплата в Польщі: дані за січень
Яка середня зарплата в Польщі: дані за січень
Головне управління статистики Польщі (GUS) повідомило, що заробітна плата на підприємствах у січні зросла на 9,2% у річному вимірі.
Раніше економісти прогнозували вищий приріст, таке зростання покриває інфляцію. Про це пише inpoland.net.pІ.
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Середня місячна заробітна плата в секторі підприємств (окрім закладів, де працює менше, ніж 10 працівників) у січні становила 8482,47 злотих брутто.
Це на 339 злотих менше, ніж місяцем раніше. Така ситуація склалася тому, що саме в грудні підприємства зазвичай виплачують річні та різдвяні премії.
Економісти зазначають, що реальна заробітна плата зросла на 3,7%, тобто зростання зарплати є вищим, ніж інфляція. Це найнижче зростання реальної зарплати з грудня 2023 року.
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Як розраховується зарплата
Середня зарплата склала 8 482 злотих брутто. Це означає, що роботодавець витратив на працівника 10 220 злотих, але на руки працівник отримав 6 113 злотих.
Сума на обов’язкове соціальне страхування та податок на прибуток (обов'язкові державні збори) складають у середньому близько 40% від зарплати — 4 107 злотих.
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Раніше ми писали, за даними Головного статистичного управління Польщі GUS, найвища медіанна зарплата була у Варшаві — понад 8900 злотих. Високі показники також відзначені у Кракові (7991 злотих) та Познані (7248 злотих).
Найнижчі заробітки відзначили у Вармінсько-Мазурському воєводстві.

Довідка Finance.ua:

  • У першій половині 2024 року кожен десятий бізнес у Польщі також було відкрито українцями. Крім того, 77% щойно зареєстрованих іноземцями підприємств у країні були відкриті українцями.
  • За січень українці зареєстрували у Польщі 2616 ФОП, за лютий — 2696, за березень — 2628, за квітень — 2505, за травень — 2344, за червень — 2448.
  • Українські індивідуальні підприємства, створені у першому півріччі 2024-го, працюють переважно у таких галузях як будівництво (23%), інформація та комунікації (19%) та інші види діяльності у сфері послуг (12%).

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За матеріалами:
Finance.ua
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