Яка середня зарплата в Польщі: дані за січень — Finance.ua

Яка середня зарплата в Польщі: дані за січень Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Яка середня зарплата в Польщі: дані за січень

Головне управління статистики Польщі (GUS) повідомило, що заробітна плата на підприємствах у січні зросла на 9,2% у річному вимірі.

Раніше економісти прогнозували вищий приріст, таке зростання покриває інфляцію. Про це пише inpoland.net.p І.

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Середня місячна заробітна плата в секторі підприємств (окрім закладів, де працює менше, ніж 10 працівників) у січні становила 8482,47 злотих брутто.

Це на 339 злотих менше, ніж місяцем раніше. Така ситуація склалася тому, що саме в грудні підприємства зазвичай виплачують річні та різдвяні премії.

Економісти зазначають, що реальна заробітна плата зросла на 3,7%, тобто зростання зарплати є вищим, ніж інфляція. Це найнижче зростання реальної зарплати з грудня 2023 року.

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Як розраховується зарплата

Середня зарплата склала 8 482 злотих брутто. Це означає, що роботодавець витратив на працівника 10 220 злотих, але на руки працівник отримав 6 113 злотих.

Сума на обов’язкове соціальне страхування та податок на прибуток (обов'язкові державні збори) складають у середньому близько 40% від зарплати — 4 107 злотих.

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Раніше ми писали , за даними Головного статистичного управління Польщі GUS, найвища медіанна зарплата була у Варшаві — понад 8900 злотих. Високі показники також відзначені у Кракові (7991 злотих) та Познані (7248 злотих).

Найнижчі заробітки відзначили у Вармінсько-Мазурському воєводстві.

Довідка Finance.ua:

У першій половині 2024 року кожен десятий бізнес у Польщі також було відкрито українцями. Крім того, 77% щойно зареєстрованих іноземцями підприємств у країні були відкриті українцями.

За січень українці зареєстрували у Польщі 2616 ФОП, за лютий — 2696, за березень — 2628, за квітень — 2505, за травень — 2344, за червень — 2448.

Українські індивідуальні підприємства, створені у першому півріччі 2024-го, працюють переважно у таких галузях як будівництво (23%), інформація та комунікації (19%) та інші види діяльності у сфері послуг (12%).

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