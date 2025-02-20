Скільки часу українці можуть легально перебувати в Польщі у 2025 році — Finance.ua

Скільки часу українці можуть легально перебувати в Польщі у 2025 році Сьогодні 12:14 — Особисті фінанси

Скільки часу українці можуть легально перебувати в Польщі у 2025 році

у 2025 році можуть залишатися в країні до 90 днів у кожному 180-денному періоді. Про це нагадує Українці, які перебувають у Польщі в рамках безвізового режиму,у 2025 році можуть залишатися в країні доПро це нагадує Іnpoland.net.pl

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Як дізнатись

Щоб точно відслідковувати час перебування, можна використовувати спеціальний калькулятор на офіційному сайті Шенгенської зони, що допомагає визначити точну кількість днів.

Однак для громадян України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року у зв’язку з воєнними діями, діє спеціальний статус тимчасового захисту.

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Термін дії цього статусу продовжено до 30 вересня 2025 року для тих, хто отримав номер PESEL із позначкою UKR або має доступ до платформи Diia.pl.

Цей статус дозволяє українцям перебувати на території Польщі без обмежень, з можливістю працювати, навчатися та користуватися медичними послугами.

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Тим, хто хоче залишитися в Польщі після цієї дати, буде потрібно подати заяву на отримання тимчасового дозволу на перебування або спеціальної карти перебування, яку можна буде отримати через електронну платформу Управління у справах іноземців Польщі.

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