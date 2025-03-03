Кому з українців треба буде оновити свої дані в Польщі — Finance.ua

Кому з українців треба буде оновити свої дані в Польщі Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Кому з українців треба буде оновити свої дані в Польщі

За офіційними даними МВСіА, станом на грудень 2024 року на території Польщі перебувало понад 1,5 мільйона громадян України, з них майже 980 тисяч воєнних біженців. Однак у відомстві зазначають, що реальна кількість українців у країні є значно меншою.

Про це повідомляє Іnpoland.net.pl

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Кількість українців у Польщі є на 30−40% меншою, ніж показують офіційні дані. Інформація щодо кількості громадян України базується на даних PESEL.

Однак реальна кількість українців є меншою, оскількі чимало з тих, хто отримав PESEL, покинули теритрію Польщі: повернулися в Україну або переїхали в іншу країну.

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Міністерство внутрішніх справ і адміністрації вважає, що потрібно встановити точну кількість українців у Польщі. Насамперед це має вирішальне значення для формування ефективної міграційної політики та планування соціально-економічної підтримки. Також точна інформація дозволить краще адаптувати програми інтеграції, освіти та ринку праці до реальних потреб як біженців, так і польського суспільства.

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З огляду на проблему завищених даних, відомство планує запровадити систему підтвердження місця проживання для українців.

Як повідомив Мацей Дущик, у МВСіА підготували систему підтвердження перебування. Вона стане потрібна, коли біженці змінюватимуть статус з тимчасового захисту на тимчасове перебування. Тоді українцям буде наобхідно звернутися до гміни та підтвердити своє перебування.

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