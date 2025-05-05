Що буде з українськими біженцями в Польщі в разі припинення війни: що відомо про перспективи продовження легального перебування — Finance.ua

Що буде з українськими біженцями в Польщі в разі припинення війни: що відомо про перспективи продовження легального перебування Сьогодні 19:30 — Світ

Що буде з українськими біженцями в Польщі в разі припинення війни: що відомо про перспективи продовження легального перебування

Поки Україна під тиском США розпочала непрямі мирні переговори з росією, Європейський Союз розмірковує, що робити з українцями, які перебувають на її території зі статусом тимчасового захисту. Поки що є одна ідея — перекласти проблему на уряди окремих країн.

Про це пише портал Nasz Wybir

Поточна версія Директиви про тимчасовий захист діє до березня 2026 року. Як повідомляє Euractiv, Європейська комісія зараз шукає рішення, яке не передбачатиме розширення дії директиви, а заохочуватиме держави-члени переводити біженців на національні дозволи на проживання на основі роботи, навчання або возз’єднання сім’ї. Це означає, що до уваги не буде братися час, який вже проведений в ЄС, чи ступінь інтеграції сім’ї, а лише країна, в якій особа оселилася.

Країни Європейського Союзу почали працювати над іншими варіантами легалізації перебування українців ще до початку президентства Дональда Трампа. Для національних урядів це питання як економії коштів — щоб українці самі оплачували надані медичні послуги та отримували скромніший пакет соціального забезпечення — так і уникнення появи великої кількості нелегальних мігрантів, значна частина яких є неповнолітніми.

Чеська Республіка незабаром запропонує громадянам України, які проживають у країні зі статусом тимчасового захисту щонайменше два роки, п’ятирічний дозвіл на проживання за умови, що вони працюють, а їхні діти навчаються в місцевій школі. Німеччина, яка наразі має найбільшу громаду українців під тимчасовим захистом, що налічує понад 1,2 мільйона осіб, заявляє, що має готові пропозиції, але вони будуть розглянуті наступним урядом. Уряди Італії, Австрії, Естонії та Латвії також оголосили про підготовку до впровадження аналогічних рішень.

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В Польщі наразі перебування українців зі статусом PESEL UKR (Тимчасовий захист. — Ред.) є легальним до 30 вересня 2025 року. Ще в листопаді 2022 року країна запропонувала українським біженцям можливість перейти на карту побиту (тимчасова посвідка на проживання. — Ред.) — за умови працевлаштування. Навесні 2023 року до підстав для видачі такої карти було додано початок навчання, а потім возз’єднання сімей.

Наразі немає статистики щодо кількості людей, які, маючи статус PESEL UKR, скористалися пропозицією та отримали карти побиту, але, як зазначають консультанти з легалізації проживання, з якими спілкувався автор статті, йдеться радше про сотні, а може тисячі людей, порівняно з понад 950-тисячною спільнотою українських біженців. Причини: тривалий та виснажливий процес отримання карти (в середньому навіть 300 днів), відсутність безкоштовного доступу до системи охорони здоров’я. Хоча близько 70% біженців працюють, сумнівно, що на підставі цієї роботи можна зробити карту з доступом до ринку праці.

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Коли польський парламент навесні 2024 року ухвалив поправку до закону про допомогу громадянам України, нові положення містили обіцянку запровадити новий інструмент для легалізації перебування — карту CUKR . Це 3-річний дозвіл на проживання, на який можуть подати заявку громадяни України, які перебувають у Польщі з 4 березня 2024 року та мають статус тимчасового захисту щонайменше 365 днів. Заявку на цю карту можна подати лише онлайн, а сама процедура є платною. Вартість видачі «рішення» становить 440 злотих, а вартість видачі пластикової картки — 100 злотих. Однак цей тип дозволу можна втратити, якщо ви залишите територію Польщі на строк понад 6 місяців.

Хоча польський уряд планував розпочати прийом заяв на карту CUKR з квітня 2025 року, наразі це неможливо. Нам невідомо, чи буде до цієї карти додано коментар «доступ до ринку праці», який є вирішальним для можливості легально працювати та, відповідно, отримувати страховку та соціальні виплати, включаючи 800+. Також невідомо, чи буде час, проведений у Польщі на підставі цього типу дозволу, враховуватися до імміграційного «стажу» в контексті отримання довгострокового резидентства ЄС та громадянства, що є ключовим питанням для людей, які вже вирішили, що Польща тепер є їхньою домівкою.

Довідка Finance.ua:

наразі в країнах ЄС перебуває майже 4,3 мільйона людей з тимчасовим захистом. Ця кількість залишалася стабільною протягом останнього року;

за даними УВКБ ООН, 65% українців хотіли б повернутися додому у 2024 році. Центр міжнародних інституційних порівнянь та досліджень міграції при Інституті Ifo в Мюнхені виявив, що 35% людей хочуть повернутися одразу після закінчення бойових дій, а 11% вже залишили ЄС.

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