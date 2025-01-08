У украинцев будет еще один способ легализовать свое пребывание в Польше — Finance.ua

У украинцев будет еще один способ легализовать свое пребывание в Польше Сегодня 09:00 — Личные финансы

У украинцев будет еще один способ легализовать свое пребывание в Польше

получить карту CUKR. Эта карта дает право на легальное пребывание в стране на срок до трех лет. Об этом пишет Украинцы в Польше в 2025 году смогутЭта карта дает право на легальное пребывание в стране на срок доОб этом пишет inpoland.net.pl.

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Как это сделать

Для этого нужно будет подать заявление Главе управления по делам иностранцев исключительно в электронном виде с помощью специального онлайн-сервиса, который будет запущен перед стартом приема заявок.

Изменения в Спецзакон, принятые в июле прошлого года правительством, добавили еще одну возможность гражданам Украины легализовать свое пребывание в Польше — карта CUKR. Получить эту карту смогут не все.

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Требования

Для того чтобы подать заявление, украинцы должны будут выполнить несколько требований:

по состоянию на 4 марта 2024 года иметь статус UKR;

на день подачи заявки на карту побыту иметь статус UKR;

имели статус UKR непрерывно не менее 365 дней на день подачи заявления.

Что это дает

Карта CUKR будет давать гражданам Украины право находиться на территории Польши на таких же основаниях, как и иностранцам, имеющим разрешение на временное пребывание.

Те, кто получит карту, смогут работать в Польше без дополнительного разрешения на работу.

Украинцы с картой CUKR смогут покидать территорию Польши на срок не более 6 месяцев.

Несмотря на то, что карта не будет содержать информацию об адресе проживания, граждане Украины должны будут в течение 15 дней сообщить воеводе о любых изменениях, касающихся регистрации или места проживания.

Однако при смене статуса UKR на CUKR украинцы будут иметь право на бесплатную медицинскую помощь только при легальном трудоустройстве, когда из зарплаты высчитываются взносы на медицинское страхование.

Справка Finance.ua:

Напомним, более половины поляков (55%) заявляют, что хотели бы переехать в другую страну. Самым желанным местом для переезда оказалась Испания. Однако своей жизнью поляки чаще не довольны и заявляют, что их жизнь очень далека от их мечты.

С 1 января 2025 года работник в Польше, работая полный день, должен получать не менее 4666 злотых (1120 долларов) в месяц. С января минимальная зарплата в Польше выросла на 366 злотых. Также возросла минимальная почасовая ставка: с 28,1 злотых до 30,5 злотых.

В пересчете по текущему курсу в гривне польский пенсионер будет получать минимальную пенсию, эквивалентную 17 551 грн. В Украине размер минимальной пенсии составляет 3370 грн в месяц для людей с достаточным количеством лет стажа и 2725 грн с недостаточным стажем.

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