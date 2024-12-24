Стало известно, сколько Польша выдала карт поляка украинцам с 2008 года — Finance.ua

Стало известно, сколько Польша выдала карт поляка украинцам с 2008 года Сегодня 07:40 — Мир

Стало известно, сколько Польша выдала карт поляка украинцам с 2008 года

Польша более чем за 15 лет функционирования закона о карте поляка выдала гражданам Украины 77 790 этих документов.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Польши в комментарии Укринформу.

«С 2008 года по 29 октября 2024 года гражданам Украины выдано 77 790 карт поляка. В то же время 2517 человек отказано в выдаче карты поляка», — сообщили в польском внешнеполитическом ведомстве.

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При этом почти 22% от общего количества (более 17 тыс.) было выдано гражданам Украины после начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

Как подчеркнули в МИДе, интерес к получению карты поляка остается «стабильно высоким» среди граждан Украины и стран бывшего СССР.

На динамику выдачи карт поляка за последние четыре года влияли внешние факторы (пандемия коронавируса и ограничение деятельности офисов, принимающих заявки; агрессия россии против Украины и, как следствие, внедрение правовых механизмов упрощенного пребывания граждан Украины в Польше и странах Шенгена). Как отметили в МИД РП, в 2022 году количество выданных карт поляка украинцам снизилось до более 4 тыс., но в 2023 году выросло до 8 тыс. В этом году гражданам Украины выдано уже почти 5,5 тысяч карт поляка.

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Среди граждан других стран бывшего СССР, Польша выдала больше всего карт поляка белорусам (более 100 тыс.), в том числе около 40% после начала полномасштабного вторжения россии в Украину (около 40 тыс.). Гражданам россии за более 15 лет выдано более 6 тыс. карт поляка, в том числе треть из них (более 2 тыс.) после начала полномасштабной вооруженной агрессии россии против Украины.

Кроме того, более 5 тыс. карт поляка выданы гражданам Литвы и более 2 тыс. — гражданам Казахстана.

Как передавало агентство, осенью, выступая в Сенате Польши, глава МИД страны Радослав Сикорский отметил, что с начала введения карты поляка в 2008 году Варшава выдала лицам польского происхождения за границей почти 215 тыс. таких документов. Наибольший интерес в получении этого документа демонстрируют граждане Украины, беларуси и россии. Эта заинтересованность возросла особенно после начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

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В то же время он отметил, что в связи с политической ситуацией, особенно в россии и беларуси, растет необходимость внести изменения в закон о карте поляка с целью четкого определения критериев ее получения, учитывая национальную безопасность Польши.

Укрінформ По материалам:

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