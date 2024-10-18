В Польше планируют ужесточить требования для получения Карты поляка — Finance.ua

В Польше планируют ужесточить требования для получения Карты поляка 18.10.2024, 12:02 — Личные финансы

В Польше планируют ужесточить требования для получения Карты поляка

Польша планирует усилить условия выдачи Карты поляка, чтобы исключить злоупотребления. Это предусмотрено новой миграционной стратегией на 2025−2030 годы, одобренной правительством страны 15 октября.

Об этом пишет Rzeczpospolita.

Основное внимание будет уделено тому, чтобы Карты поляка не выдавались на основе поддельных документов. Также к претендентам будет выдвигаться требование знания польского языка.

Отмечается, что в настоящее время Карту поляка имеют более 206 тысяч человек. Больше всего карт выдали белорусам и украинцам.

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Согласно данным Центра исследований миграции, из 162 тыс. карт поляка (в отчете приведены данные 7-летней давности) почти 7 тыс., или 4%, получили лица, предоставившие нелегальные документы о польском происхождении. Чаще всего, как следовало из отчета, эти документы выдавались Федерацией польских организаций в Украине (2,2 тыс.), Союзом поляков Украины (1,1 тыс.) и Союзом поляков беларуси (912). В некоторых случаях в подделке документов подозреваются работники местных архивов или судов.

В конце 2016 года в Закон о Карте поляка были внесены изменения, добавив гарантию денежного пособия в течение первых девяти месяцев пребывания в Польше.

Так, в 2017 году страна потратили на это более 27 миллионов злотых, но в 2019 году — 42 миллиона злотых, а в 2023 году — почти 40 миллионов злотых. В 2022 году было подано рекордное количество заявок — более 12 тысяч (вдвое больше, чем в 2020 году).

Справка Finance.ua:

Карта поляка — это документ, с помощью которого подтверждается принадлежность человека к польскому народу. Ее можно получить разными способами. Например, на основе официальных документов, где указана национальность лица, или которые свидетельствуют о гражданстве Польши одного из родителей, дедушки или бабушки, или прабабушки и прадедушки одновременно;

Карту поляка оформляют в течение двух месяцев с даты предоставления необходимых документов. Процесс подачи бесплатный, а срок действия Карты — 10 лет со дня выдачи.

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