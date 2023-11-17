Какую помощь могут получить в Польше беженцы с Картой поляка: условия — Finance.ua

Какую помощь могут получить в Польше беженцы с Картой поляка: условия Сегодня 17:00 — Личные финансы

Какую помощь могут получить в Польше беженцы с Картой поляка: условия

Украинцы, которые в результате боевых действий в Украине прибыли на территорию Польши после 1 января 2023 года (в том числе выехавшие из Украины после 24 февраля 2022 года, не получали помощи по проекту в 2022 году и находятся в Польше после 1 января 2023 года, могут получить помощь.

Об этом сообщает pol.org.pl.

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Кому адресована помощь

Проект «Помощь полякам из Украины» адресован владельцам Карты Поляка и членам их ближайших семей (муж, сын, дочь, отец, мать), а также лицам, имеющим решение о получении репатриационной визы или решения подтвердить польское происхождение в целях репатриации.

Соорганизаторами проекта являются три организации:

— Фонд «Свобода и демократия».

— Фонд «Помощь полякам на Востоке». Ян Ольшевский

— Ассоциация «Wspólnota Polska».

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В рамках проекта запланированы следующие мероприятия:

Запущенная горячая линия работает на польском и украинском языках. Операторы предоставляют информацию о легализации пребывания и административных вопросах, связанных с пребыванием в Польше.

6 пунктов помощи и консультации, которые предлагают:

Возмещение транспортных расходов.

Организация бесплатного курса польского языка.

Бесплатные учебники для изучения польского языка.

Возмещение расходов на перевод документов.

Возмещение расходов на получение государственного аттестата на польском языке.

Возмещение расходов на эвакуацию.

Индивидуальные консультации по вопросам:

легализация пребывания,

административные дела, связанные с пребыванием в Польше (например, информация о социальных выплатах в Польше для беженцев, здравоохранение, получение номера PESEL, права и обязанности, вытекающие из Закона от 12 марта 2022 года о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны, информация о возможности поддержки лиц с Картой поляка, также в рамках проекта «Помощь полякам из Украины»).

Каждую форму помощи в рамках проекта «Помощь полякам из Украины в 2023 году» можно использовать только один раз через одну из трех организаций: Фонд «Свобода и демократия» или Фонд «Помощь полякам на Востоке» Яна Ольшевского или Объединение «Wspólnota Polska».

Справочно-консультационные пункты работают в:

В Варшаве:

— Aleje Jerozolimskie 30/14, 00−024 Варшава — пункт управления Фондом Свободы и Демократии, тел.: +48 519 023 817 тел.: +48 518 254 853. e-mail: ukrainapomoc@wid.org.pl

— ул. Jazdów 10A, 00−467 Warszawa — пункт, которым управляет Фонд «Помощь полякам на Востоке». Ян Ольшевский, тел.: 22 100 14 40, e-mail: ukraina@pol.org.pl

— ул. Krakowskie Przedmieście 64, 00−322 Warszawa — пункт, которым управляет Ассоциация «Wspólnota Polska» — тел.: +48 539 537 550,

Краков — пункт, которым управляет Ассоциация «Wspólnota Polska»,

+48 506 006 760, 12 422 43 55, e-mail: biuro@wspolnota-polska.krakow.pl

улица Sławkowska 17, комната 109, 31−016 Краков

Познань — пункт, которым управляет Ассоциация «Wspólnota Polska»,

+48 508 113 512, 61 8 531 961, 61 8 527 121, e-mail: poznan@swp.org.pl

улица Старый Рынек 51, 61−772 Познань

Вроцлав — пункт, которым управляет Ассоциация «Wspólnota Polska»,

+48 509 696 253, e-mail: kresy-wroclaw@wp.pl , Rynek 31/32, 50−102 Wrocław

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