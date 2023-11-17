Какую помощь могут получить в Польше беженцы с Картой поляка: условия — Finance.ua

Какую помощь могут получить в Польше беженцы с Картой поляка: условия
Украинцы, которые в результате боевых действий в Украине прибыли на территорию Польши после 1 января 2023 года (в том числе выехавшие из Украины после 24 февраля 2022 года, не получали помощи по проекту в 2022 году и находятся в Польше после 1 января 2023 года, могут получить помощь.
Об этом сообщает pol.org.pl.
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Кому адресована помощь
Проект «Помощь полякам из Украины» адресован владельцам Карты Поляка и членам их ближайших семей (муж, сын, дочь, отец, мать), а также лицам, имеющим решение о получении репатриационной визы или решения подтвердить польское происхождение в целях репатриации.
Соорганизаторами проекта являются три организации:
— Фонд «Свобода и демократия».
— Фонд «Помощь полякам на Востоке». Ян Ольшевский
— Ассоциация «Wspólnota Polska».
В рамках проекта запланированы следующие мероприятия:
Запущенная горячая линия работает на польском и украинском языках. Операторы предоставляют информацию о легализации пребывания и административных вопросах, связанных с пребыванием в Польше.
6 пунктов помощи и консультации, которые предлагают:
- Возмещение транспортных расходов.
- Организация бесплатного курса польского языка.
- Бесплатные учебники для изучения польского языка.
- Возмещение расходов на перевод документов.
- Возмещение расходов на получение государственного аттестата на польском языке.
- Возмещение расходов на эвакуацию.
Индивидуальные консультации по вопросам:
- легализация пребывания,
- административные дела, связанные с пребыванием в Польше (например, информация о социальных выплатах в Польше для беженцев, здравоохранение, получение номера PESEL, права и обязанности, вытекающие из Закона от 12 марта 2022 года о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны, информация о возможности поддержки лиц с Картой поляка, также в рамках проекта «Помощь полякам из Украины»).
Каждую форму помощи в рамках проекта «Помощь полякам из Украины в 2023 году» можно использовать только один раз через одну из трех организаций: Фонд «Свобода и демократия» или Фонд «Помощь полякам на Востоке» Яна Ольшевского или Объединение «Wspólnota Polska».
Справочно-консультационные пункты работают в:
В Варшаве:
— Aleje Jerozolimskie 30/14, 00−024 Варшава — пункт управления Фондом Свободы и Демократии, тел.: +48 519 023 817 тел.: +48 518 254 853. e-mail: ukrainapomoc@wid.org.pl
— ул. Jazdów 10A, 00−467 Warszawa — пункт, которым управляет Фонд «Помощь полякам на Востоке». Ян Ольшевский, тел.: 22 100 14 40, e-mail: ukraina@pol.org.pl
— ул. Krakowskie Przedmieście 64, 00−322 Warszawa — пункт, которым управляет Ассоциация «Wspólnota Polska» — тел.: +48 539 537 550,
e-mail: ukraina@swp.org.pl
Краков — пункт, которым управляет Ассоциация «Wspólnota Polska»,
+48 506 006 760, 12 422 43 55, e-mail: biuro@wspolnota-polska.krakow.pl,
улица Sławkowska 17, комната 109, 31−016 Краков
Познань — пункт, которым управляет Ассоциация «Wspólnota Polska»,
+48 508 113 512, 61 8 531 961, 61 8 527 121, e-mail: poznan@swp.org.pl,
улица Старый Рынек 51, 61−772 Познань
Вроцлав — пункт, которым управляет Ассоциация «Wspólnota Polska»,
+48 509 696 253, e-mail: kresy-wroclaw@wp.pl, Rynek 31/32, 50−102 Wrocław
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