Польша проверит украинцев на законность получения выплат — Finance.ua
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Польша проверит украинцев на законность получения выплат

Личные финансы
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Польша проверит украинцев на законность получения выплат
Польша проверит украинцев на законность получения выплат
Иностранцы в Польше, в частности, украинские граждане, имеют право на получение различных соцвыплат. Большинство беженцев получают выплаты на детей в сумме 500 злотых ежемесячно. Но сейчас ZUS решил перепроверить, кто из иностранцев получает помощь неправомерно.
Об этом пишет in-poland.com.
Если украинцы выезжают за пределы Польши сроком более 30 дней, выплачивать помощь им прекращают. Но есть случаи, когда человек находится не в Польше более 30 дней, а выплаты ему по-прежнему насчитывают. Теперь таким гражданам заблокируют выплаты.
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ZUS имеет право отозвать выплаты с взысканием штрафа. Так, выплаты пособия 500+ уже приостановили в сумме 18 000 злотых.
ZUS имеет доступ к реестрам пограничной службы. Также принимаются заявки от самих получателей о прекращении выплат. Также будут принимать во внимание информацию от третьих лиц о том, что человек может получать пособие неправомерно.
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Лиц, подпадающих под категорию не имеющих права на выплаты, будут вызывать для дачи показаний. По действующим нормам гражданин должен отреагировать на вызов в течение 3 дней.
Если окажется, что человек отсутствовал на территории Польши более 30 дней и получал 500+, деньги придется вернуть с процентами.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
УБР
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