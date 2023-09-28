В Польше открыли регистрацию на новые выплаты для беженцев — Finance.ua

В Польше открыли регистрацию на новые выплаты для беженцев Сегодня 15:47 — Личные финансы

В Польше открыли регистрацию на новые выплаты для беженцев

Украинские беженцы в Польше могут рассчитывать на денежное пособие не только от государства, но и от международных организаций. Фонд PCPM выплачивает украинцам более 500 евро за три месяца.

В каких городах можно подать заявку и кто может получить выплаты?

Организация Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) продолжает прием заявок на предоставление денежного пособия украинским беженцам. Можно получить по 820 злотых (117 евро) на человека в течение 3 месяцев. Выплаты предоставляются максимум на 5 человек в семье.

Читайте также Сколько можно заработать в Польше без опыта и знания языка: вакансии и зарплаты

Отмечается, что теперь выплаты доступны жителям некоторых польских городов и их окрестностей. Обращаться могут беженцы в следующих городах:

Варшаве;

Вроцлаве;

Познани;

Люблине;

Торуне;

Быгдоще;

Катовице;

Лодзе;

Щецине;

На пособие могут претендовать украинцы, приехавшие в Польшу после 15 февраля 2023 года. Одно из условий — не получать ранее выплаты от других гуманитарных организаций на территории Польши.

Читайте также Как вырастет минималка в Польше в следующем году: новый размер зарплат

Также это пособие рассчитано на уязвимые семьи или людей, которые испытывают трудности с обеспечением основных потребностей и доступа к рынку труда:

одинокие беременные или кормящие матери с двумя детьми;

одинокие родители/опекуны семьи с минимум двумя членами семьи на иждивении (до 18 лет или от 60 лет);

люди с инвалидностью;

люди от 60 лет;

кому требуется неотложное медицинское вмешательство или постоянное лечение.

Подать заявку на пособие можно по ссылке . Также можно оставить свой телефонный номер, чтобы сотрудники организации помогли заполнить анкету.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.