В Польше открыли регистрацию на новые выплаты для беженцев — Finance.ua

В Польше открыли регистрацию на новые выплаты для беженцев
Украинские беженцы в Польше могут рассчитывать на денежное пособие не только от государства, но и от международных организаций. Фонд PCPM выплачивает украинцам более 500 евро за три месяца.
В каких городах можно подать заявку и кто может получить выплаты?
Организация Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) продолжает прием заявок на предоставление денежного пособия украинским беженцам. Можно получить по 820 злотых (117 евро) на человека в течение 3 месяцев. Выплаты предоставляются максимум на 5 человек в семье.
Отмечается, что теперь выплаты доступны жителям некоторых польских городов и их окрестностей. Обращаться могут беженцы в следующих городах:
- Варшаве;
- Вроцлаве;
- Познани;
- Люблине;
- Торуне;
- Быгдоще;
- Катовице;
- Лодзе;
- Щецине;
На пособие могут претендовать украинцы, приехавшие в Польшу после 15 февраля 2023 года. Одно из условий — не получать ранее выплаты от других гуманитарных организаций на территории Польши.
Также это пособие рассчитано на уязвимые семьи или людей, которые испытывают трудности с обеспечением основных потребностей и доступа к рынку труда:
- одинокие беременные или кормящие матери с двумя детьми;
- одинокие родители/опекуны семьи с минимум двумя членами семьи на иждивении (до 18 лет или от 60 лет);
- люди с инвалидностью;
- люди от 60 лет;
- кому требуется неотложное медицинское вмешательство или постоянное лечение.
Подать заявку на пособие можно по ссылке. Также можно оставить свой телефонный номер, чтобы сотрудники организации помогли заполнить анкету.
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