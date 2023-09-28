В Польше открыли регистрацию на новые выплаты для беженцев — Finance.ua

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В Польше открыли регистрацию на новые выплаты для беженцев

Личные финансы
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В Польше открыли регистрацию на новые выплаты для беженцев
В Польше открыли регистрацию на новые выплаты для беженцев
Украинские беженцы в Польше могут рассчитывать на денежное пособие не только от государства, но и от международных организаций. Фонд PCPM выплачивает украинцам более 500 евро за три месяца.
В каких городах можно подать заявку и кто может получить выплаты?
Организация Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) продолжает прием заявок на предоставление денежного пособия украинским беженцам. Можно получить по 820 злотых (117 евро) на человека в течение 3 месяцев. Выплаты предоставляются максимум на 5 человек в семье.
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Отмечается, что теперь выплаты доступны жителям некоторых польских городов и их окрестностей. Обращаться могут беженцы в следующих городах:
  • Варшаве;
  • Вроцлаве;
  • Познани;
  • Люблине;
  • Торуне;
  • Быгдоще;
  • Катовице;
  • Лодзе;
  • Щецине;
На пособие могут претендовать украинцы, приехавшие в Польшу после 15 февраля 2023 года. Одно из условий — не получать ранее выплаты от других гуманитарных организаций на территории Польши.
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Также это пособие рассчитано на уязвимые семьи или людей, которые испытывают трудности с обеспечением основных потребностей и доступа к рынку труда:
  • одинокие беременные или кормящие матери с двумя детьми;
  • одинокие родители/опекуны семьи с минимум двумя членами семьи на иждивении (до 18 лет или от 60 лет);
  • люди с инвалидностью;
  • люди от 60 лет;
  • кому требуется неотложное медицинское вмешательство или постоянное лечение.
Подать заявку на пособие можно по ссылке. Также можно оставить свой телефонный номер, чтобы сотрудники организации помогли заполнить анкету.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
РБК-Україна
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